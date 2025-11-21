Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

  • Новость часаЗеленский заявил в обращении к украинцам, что может не выдержать давления
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем британцев пугают «опасными действиями российского судна»
    Названа необходимая сумма баллов для средней пенсии
    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS
    В Норвегии вспомнили предсказание Жириновского о судьбе Украины
    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь и Новоселовку в ДНР
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    Генерал ВСУ предложил мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    Комментарии (8)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Военный эксперт Кнутов: Опыт Сергея Медведева поможет наступлению войск «Юга»

    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сергей Медведев, будучи начальником штаба «Юга», руководил разработкой и подготовкой операций в зоне действий группировки. Речь, в частности, о Часове Яре, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. Это одно из наиболее важных направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал назначение Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    «Группировка «Юг» создана на базе Южного военного округа. Ее новый командующий – Сергей Медведев – прошел все ступени: прежде был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, затем сменил Дениса Лямина на посту командующего, а впоследствии был назначен начальником штаба Южной группировки ВС России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, Медведев на последней своей должности руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. «В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник.

    Говоря о кадровой перестановке, Кнутов напомнил, что бывший командующий «Югом» Александр Санчик был назначен замминистра обороны России. «При этом Санчик взрастил себе замену. Неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности. Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – рассуждает аналитик.

    «Если ставить на этот пост, скажем, генерала с другого направления, то потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах. Сейчас же произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали», – уточнил спикер.

    Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, продолжил Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

    «Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил Кнутов.

    Ранее стало известно, что командующим Южной группировкой вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания в рамках в посещения командного пункта группировки войск «Запад».

    Президент назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал он.

    В докладе верховному главнокомандующему Медведев заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – рассказал командующий «Югом».

    Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул генерал.

    «На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

    По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Медведеву Путин.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине

    Небензя описал коррупционный скандал на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя начал речь на заседании СБ ООН по Украине со слов благодарности за это собрание, за которое проголосовали представители западных стран, но которые будто совсем не замечают громкого коррупционного скандала.

    Он отметил, что для России ничего нового в скандальном разоблачении нет, к тому же Москва не раз предупреждала западных коллег о том, что они имеют дело с «вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги».

    «И это было даже не «тайное», которое стало «явным». Это было настолько очевидно, что только слепой мог этого не замечать. Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: «А где денежки?» – «Какие денежки?» – поиронизировал Небензя во время выступления.

    Российский дипломат отметил, что глава киевского режима Влдаимир Зеленский продолжает «кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие», чтобы тратить на пользу себе и окружению, при этом у Европы уже не осталось денег на Украину.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал, а Небензя в СБ ООН указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине.

    Комментарии (9)
    20 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 04:41 • Новости дня
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Письмо с инициативой о запрете скидок и акций на маркетплейсах в зависимости от средства платежа поступило председателю Госдумы Вячеславу Володину, за подписью руководителей ведущих российских банков.

    Руководители Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили установить единые цены на маркетплейсах вне зависимости от способа оплаты, передает РИА «Новости».

    Согласно письму банкиров на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, необходимо обязать маркетплейсы устанавливать одну и ту же цену на товары и не предоставлять скидки, акции или бонусы при оплате различными электронными средствами.

    «Необходимо предусмотреть прямую обязанность маркетплейсов устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах вне зависимости от используемого для оплаты электронного средства платежа», – сказано в письме банкиров.

    Авторы обращения пояснили, что подобная мера пресечет недобросовестную практику предоставления скидок при оплате картами аффилированных банков и обеспечит равные условия для клиентов всех банков.

    Они считают целесообразным запретить маркетплейсам инвестировать средства в снижение цен не только через прямые скидки, но и через бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.

    Исключение, по мнению банкиров, можно сделать только для собственной продукции платформ и социально значимых категорий товаров. При этом такие послабления не должны быть связаны со способом оплаты или банком, который выпустил карту.

    В заключение главы крупнейших банков выразили мнение, что внедрение этих правил не приведет к росту цен для покупателей, но поможет выровнять конкурентную среду и позволит перейти к устойчивому развитию онлайн-торговли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries. При этом Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты. В Ozon и Wildberries уже предупредили о риске роста цен на товары из-за претензий банков.

    Комментарии (23)
    21 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

    Военкор Громов: У блокированных под Купянском батальонов ВСУ два пути – плен или бегство вплавь через Оскол

    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение Купянской агломерации позволит России нарастить снабжение группировки «Запад» для наступления на Чугуев. От него открывается дорога на Харьков. Также успехи на этом участке фронта позволят двигаться на Славянск, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Федор Громов и Юрий Кнутов. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Купянск был освобожден российскими войсками.

    «Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил, занятых деблокадой. В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», – предупредил военкор Федор Громов.

    «Собственно, занятие Купянска решает для нас сразу несколько важнейших задач. Если российские войска встанут по Осколу, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления. Держать оборону по реке гораздо легче, чем, например, в поле», – объяснил собеседник.

    «Купянск – крупный железнодорожный узел. Контроль над ним даст возможность нарастить снабжение группировки «Запад» для масштабной перегруппировки сил. Затем мы можем начать наступление в сторону Великого Бурлука или Чугуева, что открывает дорогу на Харьков. Все зависит от направления главного удара, которое выберет военно-политическое руководство России», – пояснил спикер.

    «Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», – резюмировал Громов.

    «В районе Купянска ситуация остается сложной. Российские военные освободили сам город, но впереди – работа в агломерации. Речь идет в том числе о поселке Купянск-Узловой, который прилегает к Купянску с юга», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Впрочем, как напомнил собеседник, у ВС России есть опыт в Купянске. «Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», – акцентировал аналитик. Успехи на этом участке фронта позволят, среди прочего, двигаться на Славянск, указал Кнутов.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Купянск в Харьковской области перешел под полный контроль российских войск. Город освободили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии.

    «Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Купянск являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ на данном направлении», – отметил свою очередь командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – отметил он.

    Путин поинтересовался, удается ли российской стороне создать условия, чтобы 15 блокированных батальонов ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен. «Условия созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение о сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – ответил Герасимов.

    Контроль над Купянском является ключевым для российских сил на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России за пределы города сократит возможности ВСУ бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах ЛНР. По его словам, от украинских атак очень страдало мирное население.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 22:39 • Новости дня
    Группировка «Запад» ВС России освободила Ямполь

    Командующий группировкой «Запад» Кузовлев заявил об освобождении Ямполя

    Tекст: Вера Басилая

    Российская группировка войск «Запад» освободила на Краснолиманском направлении населенный пункт Ямполь и Масликовку, доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой Сергей Кузовлев.

    Российская группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Ямполь на Краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил командующий группировкой Сергей Кузовлев.

    Кроме того, войска группировки «Запад» взяли под контроль пригород Красного Лимана – населенный пункт Масликовка. Кузовлев сообщил, что штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются к самому Красному Лиману, который считается крупнейшим железнодорожным узлом региона.

    По данным командующего, продвижение российских подразделений продолжается.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

    Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МВД России уточнили, что информация об отсутствии второго гражданства нужна для трудоустройства на государственную службу и выдается по определенной процедуре.

    В миграционной службе МВД России пояснили, что российские граждане могут получать гражданство других государств, однако в отдельных случаях требуется подтверждение его отсутствия, передает ТАСС.

    Отмечается, что справка об отсутствии второго гражданства обязательна при трудоустройстве на госслужбу. Такой документ можно получить в компетентных органах иностранного государства, если сам заявитель или его родители имели или имеют гражданство той страны.

    В МВД добавили, что российские органы внутренних дел по запросу предоставляют информацию о фактах подачи уведомлений о приобретении иностранного гражданства, получении вида на жительство или других документах, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

    Закон «О гражданстве Российской Федерации» позволяет запрашивать такую информацию как самому гражданину, так и представителю госоргана. На рассмотрение запроса дается 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ отметила увеличение числа случаев получения гражданства России с преступным умыслом.

    Кроме того, в 2025 году появились новые правила и упрощенный порядок подачи документов для получения гражданства России.

    Ранее МВД подтвердило, что участнику СВО Антону Сычеву, родившемуся в Казахстане, помогли оформить российское гражданство официально.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России

    Хуснуллин: Ситуация на рынке ипотеки тревожна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем выдачи рыночной ипотеки в стране снизился до исторического минимума, что привело к беспрецедентному усилению госпрограмм поддержки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Ситуация с ипотекой в России вызывает серьезные опасения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин каналу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Хуснуллина, уровень рыночной ипотеки достиг исторического минимума, чего ранее в стране не наблюдалось.

    Вице-премьер рассказал, что правительство решило усилить поддержку ипотеки с господдержкой, чтобы не допустить снижения объемов жилищного строительства. Такой подход, по его словам, позволяет оказать адресное влияние на отдельные отрасли и регионы, требующие дополнительной поддержки.

    Хуснуллин также подчеркнул, что масштаб господдержки ипотеки в этом году стал беспрецедентным по своим объемам, и такие меры необходимы в условиях сложной экономической ситуации на рынке жилья.

    Сбербанк также ожидает снижения объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2025 года на 5-7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хуснуллин ранее заявил, что при ключевой ставке 5-6% ипотека может приобрести массовый характер.

    С будущего года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи по программе семейной ипотеки.

    Комментарии (11)
    21 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика запросили пожизненный срок

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинение запросило пожизненное наказание для завербованного СБУ Игната Кузина, которого обвиняют в убийстве в Балашихе в результате взрыва генерала Ярослава Москалика.

    Во Втором западном окружном военном суде в закрытом режиме рассматривается дело о теракте в подмосковной Балашихе. Обвинение в ходе прений сторон потребовало назначить Игнату Кузину, которого завербовала СБУ, наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Теракт с использованием самодельного взрывного устройства произошел 25 апреля 2025 года возле дома на бульваре Нестерова, где проживал генерал-лейтенант Ярослав Москалик – он погиб на месте, еще 20 человек получили ущерб имуществу.

    Кузин был задержан Басманным судом Москвы, ему инкриминируется совершение теракта, прохождение обучения для террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, незаконные действия со взрывными веществами и заведомо поддельными документами.

    Следствие установило, что с сентября 2023 года Кузин проживал в столичном регионе и ждал указаний от куратора из СБУ, который пообещал ему вознаграждение 18 тыс. долларов. За несколько месяцев он подготовил взрывное устройство и утром 25 апреля дистанционно привел его в действие при выходе генерала из подъезда. Ему также вменяют хранение и перевозку поддельного официального документа с целью использования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд принял решение провести процесс по делу Игната Кузина в закрытом режиме. Кузин признал вину в убийстве генерала Москалика.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Песков назвал численность блокированной у реки Оскол группировки ВСУ

    Песков: У реки Оскол заблокирована группировка ВСУ численностью 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о ситуации на левом берегу реки Оскол.

    Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием начальника Генштаба ВС России, начальника главного оперативного управления, командующих группировками «Запад» и «Юг» отметил этот участок фронта, передает РИА «Новости».

    «На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Это левый берег реки Оскол. Там заблокирована еще одна достаточно крупная группировка врага, около пяти тысяч человек», – сказал представитель Кремля.

    Накануне Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад» назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ.

    Он заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За последнюю неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    В течение минувшей недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены Двуречанское и Цегельное. Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    В зоне ответственности группировки за неделю потери противника составили более 1155 военнослужащих, танк, девять бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 31 склад боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделениями группировки «Запад» завершено освобождение города Купянска в Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Кроме того, освобождены Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР) и Петропавловка в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Всего за последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 бронемашины и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили Платоновку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1195 военнослужащих, танк, 21 бронемашина и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ, а также 26 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух пехотных, трех десантно-штурмовых, двух егерских бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного в ДНР.

    Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 50 боевиков, танк и два американских бронетранспортера М113.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре бронемашины.

    С 15 по 21 ноября в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1,7 тыс. военнослужащих, два танка, 30 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Всего же за неделю в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Гая, Нечаевки и Радостного в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополья и Веселого в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    Всего за последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» в результате активных действий освободили Малую Токмачку в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций РЭБ, 28 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

    В тот же день российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский обсудил мирный план США по Украине с Мерцем, Макроном и Стармером
    Кремль назвал способ принуждения Зеленского к миру
    На Украине предложили закрыть школы на зиму
    МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства
    Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    Rolls-Royce актрисы Аржаковской сгорел ночью в Петроградском районе Петербурга

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации