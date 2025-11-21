В Эфиопии открылась конференция по продовольственному суверенитету Африки

Tекст: Вера Басилая

В Эфиопии стартовала Международная конференция по обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки, сообщается на сайте Россотрудничества.

Участие в мероприятии принимают более 250 человек из 15 африканских государств – это представители промышленности, банковского сектора, туризма, науки, образования, правительств и прессы. Конференция проходит в Аддис-Абебе с 21 по 22 ноября и включает тематические сессии, круглые столы, доклады и пленарные заседания.

«На этой конференции мы будем говорить о самом главном. Не о том, какие гуманитарные грузы может прислать мир, не о том, кто и как будет управлять Африкой, диктовать ей, как строить свою судьбу. Нет! Мы будем говорить о том, как Африка может самостоятельно развиваться, расти и быть по-настоящему независимой», – заявил на открытии конференции руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил готовность России делиться с африканскими странами опытом в агропромышленности и технологиях преодоления зависимости от импорта.

В открытии также приняли участие министр сельского хозяйства Эфиопии Аддису Арега и посол России в Эфиопии Евгений Терехин. Арега считает, что сотрудничество с Россией открывает доступ к технологиям, знаниям и удобрениям, и видит в партнерстве основу для устойчивого развития сельского хозяйства на континенте. Терехин акцентировал внимание на важности перехода от продовольственной безопасности к полноценному продовольственному суверенитету, что, по его словам, является фундаментом национальной независимости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в письменном обращении выразил уверенность в конструктивности конференции и поддержал идею расширения экономического сотрудничества с Африкой. Лавров заверил, что российские экономоператоры и дальше будут оказывать поддержку в вопросах продовольственной безопасности континента.

В мероприятии также участвуют представители Международного комитета Красного Креста и Глобального центра черной истории, наследия и образования. Особое внимание на конференции уделяется не только продовольственным вопросам, но и роли женщин в социально-экономическом развитии, а также новым стратегическим партнерствам.

Организатором стала Россотрудничество, а поддержку предоставили Министерство сельского хозяйства и Министерство иностранных дел России.

