Экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого в убийстве Талькова

Эксперты подтвердили вменяемость Шляфмана по делу об убийстве Талькова

Tекст: Мария Иванова

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Валерия Шляфмана, осужденного за убийство певца Игоря Талькова, передает РИА «Новости».

В материалах дела указано: «Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось».

Шляфман с 1992 года проживает в Израиле, в январе 2022 года он был заочно арестован в России и до сих пор находится в международном розыске. Ранее он был заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство по соответствующим статьям УК РСФСР.

Суд признал, что в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге Шляфман попытался застрелить концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова после конфликта из-за очередности выступлений. В тот момент Малахов увернулся, а Игорь Тальков, участвовавший в конфликте, получил смертельное ранение.

Баллистическая экспертиза установила, что выстрел был произведен из револьвера Малахова с расстояния около 40-50 сантиметров, и на одежде Шляфмана, а также на рубашке Талькова, обнаружены следы свинца. Свидетельские показания и экспертные заключения подтвердили, что Шляфман вырвал оружие у Малахова, пытался выстрелить в него, но пуля поразила Талькова.

Следственный комитет сообщал, что сохранившиеся с 1991-1992 годов фрагменты рубашки Шляфмана, испачканные кровью, сыграли важную роль в установлении виновного в убийстве. Также эксперты отметили, что расположение крови и пульсирующих капель соответствовало версии о том, что стрелявший находился чуть выше погибшего певца, а Малахов в этот момент был на полу под контролем охраны.

Напомни, накануне экспертиза по делу об убийстве Игоря Талькова установила, что выстрел произведен из револьвера типа Наган 1985 года с близкого расстояния, было выпущено три пули.

Петроградский районный суд Петербурга весной приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство Талькова и покушение на Игоря Малахова в 1991 году.

Между тем заслуженная артистка России Наташа Королева рассказала в суде, что находилась на сцене во время трагического инцидента.