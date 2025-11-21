Экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого в убийстве Талькова

Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
Эксперты подтвердили вменяемость Шляфмана по делу об убийстве Талькова
Психиатрическая экспертиза не выявила оснований сомневаться во вменяемости Валерия Шляфмана, ранее осужденного по делу об убийстве Игоря Талькова.
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Валерия Шляфмана, осужденного за убийство певца Игоря Талькова, передает РИА «Новости».
В материалах дела указано: «Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось».
Шляфман с 1992 года проживает в Израиле, в январе 2022 года он был заочно арестован в России и до сих пор находится в международном розыске. Ранее он был заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство по соответствующим статьям УК РСФСР.
Суд признал, что в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге Шляфман попытался застрелить концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова после конфликта из-за очередности выступлений. В тот момент Малахов увернулся, а Игорь Тальков, участвовавший в конфликте, получил смертельное ранение.
Баллистическая экспертиза установила, что выстрел был произведен из револьвера Малахова с расстояния около 40-50 сантиметров, и на одежде Шляфмана, а также на рубашке Талькова, обнаружены следы свинца. Свидетельские показания и экспертные заключения подтвердили, что Шляфман вырвал оружие у Малахова, пытался выстрелить в него, но пуля поразила Талькова.
Следственный комитет сообщал, что сохранившиеся с 1991-1992 годов фрагменты рубашки Шляфмана, испачканные кровью, сыграли важную роль в установлении виновного в убийстве. Также эксперты отметили, что расположение крови и пульсирующих капель соответствовало версии о том, что стрелявший находился чуть выше погибшего певца, а Малахов в этот момент был на полу под контролем охраны.
Напомни, накануне экспертиза по делу об убийстве Игоря Талькова установила, что выстрел произведен из револьвера типа Наган 1985 года с близкого расстояния, было выпущено три пули.
Петроградский районный суд Петербурга весной приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство Талькова и покушение на Игоря Малахова в 1991 году.
Между тем заслуженная артистка России Наташа Королева рассказала в суде, что находилась на сцене во время трагического инцидента.