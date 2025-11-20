Экспертиза показала, что певец Тальков был убит из Нагана образца 1895 года

Tекст: Катерина Туманова

«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа Наган образца 1895 года», – приводит выдержку из документа РИА «Новости».

По данным экспертов, всего было произведено три выстрела из данного оружия, но только одна пуля попала в артиста.

Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также попытке умышленного убийства.

Напомним, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге между Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений на концерте. Малахов, директор певицы Азизы, сумел увернуться от выстрела, однако в результате конфликта погиб Тальков.

По баллистической экспертизе, сообщает прокуратура, выстрел произведен с расстояния 40–50 см, из револьвера, принадлежавшего Малахову. Следы свинца были обнаружены на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Анализ позиций и крови показал, что стреляющий находился чуть выше Талькова, а Малахов был на полу, задержан охраной.

В начале 1992 года Шляфман, по данным следствия, тайно выехал на Украину, а затем скрылся в Израиле, где пребывает до настоящего времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинение находящемуся на территории Израиля Валерию Шляфману в убийстве певца Игоря Талькова.