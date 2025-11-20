Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Экспертиза показала, что певец Тальков был убит из Нагана образца 1895 года
Экспертиза по делу об убийстве певца Игоря Талькова показала, что смертельный выстрел был произведен из револьвера типа Наган 1985 года с близкого расстояния, причем выпущено было три пули, сказано в материалах дела.
«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа Наган образца 1895 года», – приводит выдержку из документа РИА «Новости».
По данным экспертов, всего было произведено три выстрела из данного оружия, но только одна пуля попала в артиста.
Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также попытке умышленного убийства.
Напомним, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге между Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений на концерте. Малахов, директор певицы Азизы, сумел увернуться от выстрела, однако в результате конфликта погиб Тальков.
По баллистической экспертизе, сообщает прокуратура, выстрел произведен с расстояния 40–50 см, из револьвера, принадлежавшего Малахову. Следы свинца были обнаружены на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Анализ позиций и крови показал, что стреляющий находился чуть выше Талькова, а Малахов был на полу, задержан охраной.
В начале 1992 года Шляфман, по данным следствия, тайно выехал на Украину, а затем скрылся в Израиле, где пребывает до настоящего времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинение находящемуся на территории Израиля Валерию Шляфману в убийстве певца Игоря Талькова.