Посол Амбаров сообщил о переносе учений России, ЮАР и Китая на январь

Tекст: Катерина Туманова

Планируемые военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая перенесены на начало января 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в ЮАР.

«Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года», – сказал Амбаров.

Этот шаг был согласован всеми странами для того, чтобы избежать совпадения дат с саммитом G20, который пройдет в Йоханнесбурге.

Дипломат добавил, что проведение маневров станет значимым событием для дальнейшего сотрудничества трех стран в сферах обороны и безопасности. Перенос изначально намеченных на ноябрь маневров был согласован по инициативе сторон.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности России, Китая и всей Евразии.

Россия и Индонезия запланировали крупные военно-морские учения в 2026 году. В начале ноября на Шри-Ланке стартовали учения «Тропа росомахи – 2025», которые впервые объединили российских и ланкийских военных.