Международные резервы России за неделю увеличились на 14,3 млрд долларов
Международные резервы России на 14 ноября 2025 года достигли 734,1 млрд долларов, что стало первым ростом после трехнедельного снижения.
Резервы выросли на 14,3 млрд долларов, или на 2,0%, главным образом за счет положительной переоценки, следует из данных Банка России, передает РИА «Новости». До этого в течение трех недель наблюдалось снижение, причем на 7 ноября показатель составлял 719,8 млрд долларов, а 31 октября – 725,8 млрд долларов.
На 24 октября объем резервов достигал 731,2 млрд долларов, а 17 октября – 742,4 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом. По итогам прошлого года резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.
Международные резервы России включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте. Эти активы являются высоколиквидными и находятся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России превысили 725 млрд долларов на начало ноября.