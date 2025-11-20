Россотрудничество: Прием соотечественников в России будет расширен в 2026 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 6500 молодых соотечественников приняли участие в программе «Здравствуй, Россия!» с 2014 года, передает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество. В 2025 году в рамках инициативы в Россию приехали 455 делегатов из 48 государств. Они посетили Москву, Подмосковье, Крым, Ханты-Мансийский автономный округ и Приморский край.

Среди участников программы были не только выходцы из СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, но и молодежь из Австрии, Австралии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Польши и Швеции.

В 2026 году планируется существенное расширение географии участников благодаря обновленным критериям отбора. При этом, как отметили организаторы, запланирован переход от поверхностного туризма к более глубокому знакомству с российской жизнью. Делегаты программы посещают ведущие российские вузы, технопарки, образовательные центры и детские лагеря, где могут ознакомиться с научным потенциалом и инновациями страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план реализации программы содействия добровольному переселению соотечественников на период с 2026 по 2028 год.

В стране действуют новые правила получения гражданства России, о которых был опубликован подробный гид.

Количество обращений от соотечественников из стран Прибалтики, которые сталкиваются с угрозой депортации, заметно выросло, отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.