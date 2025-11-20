Госдума приняла закон об индексации и установлении новых госпошлин

Tекст: Валерия Городецкая

Документ изменяет Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета и предполагает, что с 1 января 2026 года увеличатся пошлины за ряд юридически значимых действий, проводимых Росавиацией и Росалкогольтабакконтролем, передает РИА «Новости».

Так, в десять раз вырастет пошлина за регистрацию гражданских воздушных судов. Стоимость регистрации аэродромов гражданской авиации классов А и Б повысится со 130 тыс. до 150 тыс. рублей. Пошлина за предоставление лицензий на производство, хранение и поставку этилового спирта и алкоголя увеличится с 9,5 млн до 13 млн рублей, при этом исключаются вина от фермеров и сельхозпроизводителей.

Новым законом также определена пошлина за переоформление лицензии: за увеличение мест деятельности – 13 млн рублей, за дополнительные склады хранения – 1,5 млн рублей, а по иным основаниям – 20 тыс. рублей. Вводятся новые пошлины за действия ФСБ и ФСТЭК – за оформление лицензии или разрешения на внешнеэкономические операции с экспортируемой продукцией нужно будет платить 15 тыс. рублей, за продление или переоформление – 1,5 тыс. рублей, а за внесение изменений в реестр – 7 тыс. рублей.

За подтверждение характеристик драгоценных металлов устанавливается пошлина до 2,5 тыс. рублей за единицу измерения, за драгоценные камни – до 7 тыс. рублей. Эти суммы должны вноситься до выдачи результата проверки, и окончательные размеры этих пошлин будет определять правительство, но только в установленных законом пределах. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, если для отдельных пунктов не предусмотрен другой срок.

В июле правительство одобрило повышение госпошлин за услуги ГАИ.

Путин утвердил повышение пошлин для автомобилистов и мигрантов.