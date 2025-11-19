  • Новость часаПутин: Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия теряет зависимость от мировых цен на нефть
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран
    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    Путину показали российского антропоморфного робота (видео)
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    20 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    47 комментариев
    19 ноября 2025, 21:53 • Новости дня

    Системы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА за семь часов

    Силы ПВО за семь часов уничтожили 26 БПЛА в четырех регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    В течение семи часов системы ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА, 11 из которых были сбиты над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные подразделения ПВО России уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа за семь часов, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    С 13:00 до 20:00 19 ноября средства ПВО ликвидировали 11 аппаратов над Крымом. В Брянской области зафиксировано уничтожение десяти БПЛА. В Курской области перехвачены четыре беспилотника. один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

    В Краснодарском крае обломки дрона при падении повредили 17 домов.

    Силы ПВО за три часа утром 19 ноября перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над Рязанской и Тамбовской областями.

    Ракетные комплексы «Искандер» уничтожили установки MLRS, обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS.

    19 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим во вторник попытался нанести ракетный удар с помощью четырех американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Воронежу, в ответ ВС России поразили место запуска ракетами ОТРК «Искандер», сообщило Минобороны России.

    Украинская сторона в 14.31 мск 18 ноября попыталась ударить по гражданским объектам в Воронеже ракетами ATACMS, все четыре запущенные ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-400, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Обломки американских ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и на один частный дом.

    Мирные граждане не пострадали.

    Воздушная разведка оперативно установила место запуска ATACMS в Харьковской области, им оказался населенный пункт Волосская Балаклея, находящийся в 50 километрах к юго-востоку от Чугуева.

    Там засекли две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня MLRS.

    ОТРК «Искандер-М» ударил по этой позиции, две установки MLRS с боекомплектом и личным составом были уничтожены. ВСУ потеряли боевые расчеты в количестве до 10 человек, заключили в Минобороны.

    Также в ночь со вторника на среду над Воронежской областью сбили 14 украинских БПЛА. Всего же за этот период над Россией поразили 65 украинских дронов.

    Комментарии (15)
    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    Комментарии (8)
    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 10:44 • Новости дня
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

    Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где у него планировалась встреча с Владимиром Зеленским, сообщили источники.

    Уиткофф отложил свою поездку в Турцию, пишет Axios со ссылкой на источники на Украине и в США.

    При этом спецпосланник президента США ранее проводил встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами. На них обсуждались детали будущей встречи с Зеленским.

    Во вторник источники сообщали, что Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Турции.

    После этого стали появляться сообщения о том, что встреча Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком также отменена на фоне коррупционного скандала на Украине.

    Кроме того, в прессе указывали, что США создают новый план урегулирования конфликта на Украине, ведутся «тайные» консультации с Россией.

    При этом в среду Зеленский прибыл на территорию Турции.

    Комментарии (8)
    19 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    @ общественное достояние

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произведенная киевским режимом замена имен императоров Российской империи Николая I и Николая II насмешила помощника президента России Владимира Мединского.

    К списку запрещенных на Украине были отнесены Николай I и Николай II, их обозначили там как «Микола Перший» и «Микола Другий», передает РИА «Новости».

    В разрешенный список попал писатель Николай Гоголь под именем «Микола Гоголь» – как «известный собиратель украинского фольклора».

    Мединский отметил в статье для «Комсомольской правды», что в украинском списке оказались главным образом русские классики XVIII и XIX веков – представители театра, литературы, музыки, искусства.

    «Особые заслуги обнаружились у «Миколы» Гоголя как (не смейтесь) известного «собирателя украинского фольклора». «Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» – оба отныне на Украине запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», – указал он.

    Также Мединский указывал, что происходящее на Украине стало трагедией для всего русского мира и последствием накопленных ошибок.

    Он отмечал, что возвращение прежних русских названий городам, таким как Днепропетровск и Елизаветград, является правильным шагом.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 05:47 • Новости дня
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.

    Комментарии (14)
    19 ноября 2025, 06:28 • Новости дня
    Telegraph: Зеленский теряет связь с реальностью

    Обозреватель Telegraph Мэттьюс: Зеленский теряет связь с реальностью

    Telegraph: Зеленский теряет связь с реальностью
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует отчаяние, вызывающее опасения за будущее Украины, заявил обозреватель Telegraph Оуэн Мэттьюс.

    В статье «Зеленский теряет связь с реальностью» Мэттьюс пишет, что коррупционный скандал в «Энергоатоме» «выглядит особенно отвратительно» на фоне проблем с энергоснабжением на Украине, передает РБК со ссылкой на Telegraph.

    Мэттьюс подчеркивает, что ситуация на Украине становится критической, международное финансирование сокращается, уровень дезертирства растет, российские войска продолжают продвижение, а авторитет Зеленского серьезно подорван, передает ТАСС.

    «Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома», – заявил он.

    Описывая последние договоренности Зеленского по контрактам, в том числе планы приобрести в будущем 100 французских истребителей Rafale и до 150 самолетов Gripen, а также договоренности о поставках американского сжиженного газа через Грецию, обозреватель охарактеризовал их как проявление «магического мышления».

    «Поведение Зеленского – тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», – заявил он, добавив, что следует «очень опасаться за будущее Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Киев объявили о подготовке сделки по поставке ста истребителей Rafale. Франция на данный момент не располагает необходимыми производственными мощностями, чтобы осуществить поставку такого количества самолетов. У Киева отсутствуют средства для оплаты этих самолетов. Ранее Украина также заключила аналогичную несостоятельную сделку со Швецией на поставку истребителей Gripen E.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение, сообщает американское издание Politicо со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет Politico, новый план урегулирования, судя по всему, был разработан без непосредственного участия Украины и европейских стран, передает ТАСС. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Один из чиновников Белого дома отметил: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Владимиру Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Украину. Источник издания добавил, что мнение Европы в данном вопросе не играет решающей роли.

    Ранее Reuters сообщило, что делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Комментарии (21)
    19 ноября 2025, 11:11 • Новости дня
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине упомянуло Владимира Зеленского в обвинительном заключении против бизнесмена Тимура Миндича, связанного с коррупцией в энергетике.

    В тексте обвинения, опубликованном Национальным антикоррупционным бюро Украины, говорится, что Миндич пользовался личными отношениями с Владимиром Зеленским и его связями с чиновниками для организации преступлений, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что Миндич имел значительное влияние благодаря знакомству с главой киевского режима и участвовал в незаконном обогащении через схемы в различных отраслях украинской экономики в период военного положения.

    Из обвинения следует, что следствие установило факты преступной деятельности Миндича в энергетике и обороне, где бизнесмен влиял на министра энергетики Галущенко и министра обороны Умерова. Следователи НАБУ сообщило, что успешная реализация схем зависела от систематических встреч Миндича с руководителями министерств, что позволяло получать крупные суммы денежных средств при содействии главы Минобороны и главы Минэнерго.

    В документе также зафиксировано, что Миндич контролировал финансовые потоки в энергетике, покровительствуя Галущенко перед Зеленским с целью управления денежными потоками и легализации средств через доверенных лиц в ведомстве. В заключении прямо говорится, что Галущенко получал выгоду от сотрудничества с Миндичем, а деньги отмывались через советника министра энергетики.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Зеленского, сразу по пяти статьям.

    Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где планировалась встреча с Владимиром Зеленским.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны на сумму не менее 100 млн долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, к «схемам Миндича».

    Комментарии (5)
    19 ноября 2025, 20:01 • Новости дня
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

    Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не стремится к реальным переговорам и не готов вести их добросовестно – его внезапный интерес к миру продиктован желанием отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Нечаев и Иван Лизан. Ранее Зеленский сообщил о намерении активизировать диалог по урегулированию конфликта на фоне публикации данных о том, что он связан с коррупционным делом Тимура Миндича.

    «Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

    «Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

    «Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

    «Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

    «Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

    Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

    «Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

    Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

    Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

    Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало фотографии сбитых ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Воронежу.

    Минобороны России опубликовало в Telegram-канале фотографии фрагментов ракет ATACMS, которыми украинские военные пытались ударить по Воронежу.

    На снимках отчетливо видны фрагменты ракет с надписями на английском языке, что подтверждает их американское происхождение.

    Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    В небе над Воронежской областью системы ПВО уничтожили три беспилотника, обломки одного из них повредили крышу частного дома и автомобиль.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военной базы с бункерами в Львовской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная база с бункерами поражена в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, военная база с бункерами была поражена в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщает РИА «Новости».

    «Поразили военную базу с бункерами», – заявил Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о взрыве во Львове на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром в среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по объектам ВПК и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам БПЛА дальнего действия в западных областях Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки американской РСЗО MLRS.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, перечислили в оборонном ведомстве.

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиабомб и 93 беспилотника.

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 396 беспилотников, 636 ЗРК, 26 106 танков и других бронемашин, 1615 боевых машин РСЗО, 31 398 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 101 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в среду сообщалось, что заседание Рады прервали из-за воздушной тревоги по всей Украине.

    Напомним, накануне ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ.

    А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами, пишут Politico и Wall Street Journal.

    По данным Politico, Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж «стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», передает РИА «Новости».

    Со среды делегация США намерена проводить встречи с Зеленским, украинскими военными и законодателями. Цель визита связана с американскими поисками способа ускорить завершение конфликта на Украине. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет, вступивший в должность в январе, Киева пока не посещал.

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Axios, американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что Вашингтон ведет консультации с российской стороной по этому вопросу.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»

    Захарова заявила о причастности европейских политиков к схемам Миндича

    Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд европейских политиков, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и экс-главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, являлись участниками коррупционных схем украинского бизнесмена Тимура Миндича, а не сторонними наблюдателями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, европейские политики были не просто осведомлены, а напрямую участвовали в коррупционных схемах, которые организовал украинский бизнесмен Тимур Миндич, передает Радио Sputnik.

    Дипломат напомнила, что глава ЕК закупала вакцины для ЕС по СМС.

    «Вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», – отметила Захарова.

    По ее словам, такие ключевые европейские фигуры, как фон дер Ляйен и бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, не только знали о происходящем, но и активно вовлекались в схемы. Дипломат подчеркивает, что деньги, которыми распоряжались друг через друга представители ЕС и Миндич, направлялись на счета, связанные с самими европейскими политиками.

    Захарова делает вывод, что все происходящее – это осознанные действия, а не простая халатность или неведение. Она подчеркивает, что суть происходящего – в участии западных политиков в схемах и контроле за распределением средств.

    Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер допустил, что польские власти могли помочь бизнесмену Тимуру Миндичу покинуть Украину.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Миндич не способен организовать масштабную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 03:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели на побережье Одесской области Украины
    Взрывы прогремели на побережье Одесской области Украины
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Одесской области Украины прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.

    СМИ сообщают о взрывах на побережье – в Южном, Одессе «и других местах», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также зафиксированы в Днепропетровске и Сумах. Также сообщалось о взрывах в Николаеве. Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове.

    Комментарии (0)
    Главное
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    Правительство спрогнозировало снижение цен на АЗС в ближайшее время
    Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке» на самолеты ВВС
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    «Автоваз» начал первую поставку Lada Aura для «Яндекс Такси»
    В Ульяновской области телефонные мошенники обманули местную епархию

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации