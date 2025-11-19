Nokia объявила о создании собственного центра оборонных разработок

Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Телекоммуникационная компания из Финляндии Nokia объявила о планах запуска нового инкубатора оборонных технологий с акцентом на инновации и искусственный интеллект, сообщили в пресс-службе финского телекоммуникационного гиганта.
Финская компания Nokia объявила о запуске центра оборонных разработок Nokia Defense, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекоммуникационного гиганта. Новый центр позиционируется как инкубатор, который займется выводом оборонной продукции на рынок, а также организует исследования и разработки для этого направления компании.
В корпорации отметили, что наличие такого центра нужно для создания технологий, востребованных оборонной промышленностью США, Финляндии и других западных стран.
Генеральный директор Nokia Джастин Хотард подчеркнул, что компания однажды изменила мир появлением мобильной связи, а сейчас должна сфокусироваться на обеспечении обмена разведданными.
Nokia анонсировала крупные структурные изменения с 1 января 2026 года. С этого момента компания перейдет на работу по двум основным сегментам: мобильный и сетевой. В качестве одной из ключевых задач ставится ускорение технологических разработок с применением искусственного интеллекта, в первую очередь в области 6G и облачных решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Nvidia инвестирует 1 млрд долларов в компанию Nokia, покупая 2,9% ее акций.
Ранее Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луну из-за недостаточной мощности оборудования зонда Athena. А финская HMD Global сняла с продажи смартфоны Nokia.