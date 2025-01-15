HMD Global сняла с продажи смартфоны Nokia

Tекст: Дарья Григоренко

Теперь они перенесены в отдельную вкладку сайта под названием «устаревшие», где сопровождаются надписью «Этот телефон больше не доступен», передает РИА «Новости».

На сайте компании теперь доступны только последние модели смартфонов под брендом HMD, такие как HMD Key, HMD Arc, HMD Fusion и другие. В их числе модель HMD XR2, которая заменила Nokia XR21. При этом внешние и технические характеристики этих моделей совпадают, однако изменилось название бренда.

Несмотря на изменения, кнопочные телефоны Nokia, также известные как фичерфоны, остаются в продаже. Эти изменения связаны с обновлением модельного ряда и фокусом на собственные разработки HMD.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» ООО «Рестрим» купить долю Nokia в ООО «РТК – Сетевые технологии» – совместном предприятии, созданном в 2018 году.

В 2023 году корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщили в компании. В августе этого же года стало известно, что Nokia окончательно прекратит деятельность на территории России.