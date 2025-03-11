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Nokia не смогла совершить первый звонок на Луну
Стало известно о неудачном первом сотовом звонке на Луну
Финская компания Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луну из-за недостаточной мощности оборудования зонда Athena, вызванной неправильной ориентацией солнечных панелей после посадки.
По словам специалистов компании, космический зонд Athena приземлился на лунную поверхность не под нужным углом, что существенно затруднило ввод оборудования в эксплуатацию. Тем не менее, несмотря на возникшие трудности, аппаратура реагировала на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут, что, по мнению представителей компании, свидетельствует об успешной доставке оборудования на Луну, передает РИА «Новости».
Проект по созданию первой сотовой сети на Луне проводится в рамках космической миссии Intuitive Machines IM-2. Nokia ранее сообщила об успешной доставке оборудования для этого проекта. Компания планирует продолжить работу над устранением возникших проблем и осуществить успешный звонок в будущем.
Ранее компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с целью доставки посадочного модуля Athena к Луне. До этого американский посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace успешно совершил посадку на Луне, доставив десять грузов НАСА для проведения научных экспериментов, включая изучение магнитных полей.