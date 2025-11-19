Китай прекратил импорт японских морепродуктов

Китай приостановил импорт японских морепродуктов после дипломатического скандала

Tекст: Вера Басилая

Агентство «Киодо» со ссылкой на источники в японском правительстве сообщило, что Китай официально сообщил Японии о полном прекращении импорта японских морепродуктов по дипломатическим каналам, передает РИА «Новости».

Причиной стали дипломатический скандал и обострение двусторонних отношений после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити по тайваньскому вопросу. Ранее Китай уже вводил запрет на импорт в августе 2023 года из-за решения Японии сбрасывать воду с тритием с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, и лишь частично возобновил закупки в июне 2025 года при строго ограниченных условиях. Разрешение на экспорт получили только три японских предприятия из почти 700 заинтересованных.

Помимо торговых мер, китайские министерства призвали граждан КНР воздержаться от поездок в Японию по соображениям безопасности, а авиакомпании бесплатно возвращают билеты. Для консультаций в Пекин был направлен глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи, однако переговоры не привели к компромиссам.

Ранее между Токио и Пекином разгорелся дипломатический конфликт после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможности развертывания Сил самообороны в случае атаки Китая на Тайвань.

Генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь выразил резкое недовольство и опубликовал угрозу в соцсети Х, которую затем удалили. Власти КНР отказались публично комментировать скандальные слова дипломата.

Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» в случае конфликта из-за Тайваня. В ответ на напряженность по этой теме японский дипломат отправился в Китай для переговоров.

Китайская сторона, по данным Bloomberg, готовит жесткие ответные меры, включая экономические санкции против Японии.