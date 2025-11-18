Депутат пришел с куклой Карлсона на голосование в Раде

Депутат Радв Разумков принес куклу Карлсона на голосование по отставкам

Tекст: Мария Иванова

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков пришел на заседание парламента с куклой Карлсона на голосование по отставке министра юстиции Германа Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук, сообщает ТАСС.

Оба министра на заседании не присутствовали. Разумков заявил с трибуны: «Ну хоть один Карлсон должен быть в зале… Они [министры] убежали, их нет в зале, кого вы увольняете».

Депутат подчеркнул, что Галущенко и Гринчук следует отстранить от должностей, чтобы прекратить выплаты им зарплат. Он развернул куклу Карлсона к залу, отметив, что «обвиняемые в коррупции показали вам этот пропеллер», подчеркнув отсутствие министров на голосовании.

Скандал вокруг отставки связан с коррупционной операцией «Мидас», которую начали проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) с 10 ноября. Среди фигурантов – бизнесмен Тимур Миндич (называемый Карлсоном), а также Галущенко и руководство компании «Энергоатом».

За два дня были предъявлены обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, которого называют близким другом президента Владимира Зеленского.

Миндич, которого СМИ именуют «кошельком» Зеленского, покинул страну перед началом обысков и сейчас находится в Израиле.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог фигурировать под псевдонимом Али-Баба на пленках дела о коррупции, главным обвиняемым которого называют Тимура Миндича.

Стало известно, что окружение Владимира Зеленского советует ему уволить Андрея Ермака из-за разгоревшегося коррупционного скандала на Украине.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас рано делать прогнозы, но последствия этого скандала неизбежны.