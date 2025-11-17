Пушков: Западные СМИ признали завершение политической карьеры Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Западные СМИ пришли к негласному согласию относительно завершения истории с президентством Владимира Зеленского, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, передает РИА Новости.

По словам сенатора, последняя обложка журнала Time с Зеленским и подписью «The Endgame» («Конец игры» или «эндшпиль») говорит сама за себя.

Пушков подчеркнул, что еще два года назад подобные обложки и заявления в западных СМИ были невозможны и рассматривались как элемент российской пропаганды. По его мнению, сейчас объективная реальность оказалась настолько очевидной, что даже самые изощренные информационные противники не могут ее полностью игнорировать. Он добавил, что обсуждение «конца игры» касается не только внутреннего кризиса и коррупционных скандалов в Киеве, а является признаком более широких изменений.

Сенатор заявил, что Москва сумела доказать бесплодность идеи политической изоляции России, сейчас в западном информационном пространстве происходят сдвиги.

Пушков убежден, что эта тенденция будет усиливаться на фоне продвижения России как на фронте, так и в информационной сфере. Политик напомнил, что сейчас борьба идет не только за территорию, но и за интерпретацию реальности, а также экономические процессы и их оценку.

Он также обратил внимание, что западная терминология в социальных сетях все чаще вызывает негативную реакцию даже у самих западных журналистов и рядовых пользователей.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет».

Рейтинг Зеленского за одну неделю упал почти на 40%.

Газета ВЗГЛЯД писала, что крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму Зеленского.