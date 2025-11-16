Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси, забив 902-ю шайбу

Tекст: Денис Тельманов

Овечкин забросил свою 902-ю шайбу в карьере во время домашнего матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз», передает РИА «Новости». Это достижение сделало его единоличным лидером по общему количеству голов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

Гол был забит в присутствии болельщиков «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке клуба.

На сегодняшний день 40-летний российский форвард вышел далеко вперед по числу шайб, обойдя прежнего рекордсмена Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 голами в 1487 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Теперь Овечкин занимает уникальное место в истории лиги, значительно опережая других игроков по общему числу заброшенных шайб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче, где «Вашингтон Кэпиталз» победили «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1.