Депутат АдГ назвал сделку по «Северному потоку» с США безумием

Tекст: Вера Басилая

Котре во время симпозиума «БРИКС – Европа» в Сочи высказал мнение, что инициатива по продаже «Северного потока-2» американскому инвестору Стивену Линчу является «полным безумием» и демонстрирует иррациональный подход властей Германии к вопросу российского газа. Депутат заявил, что Берлин платит переплату из-за закупок энергетических ресурсов через посредников, несмотря на официальные заявления о прекращении сотрудничества с Россией, пишет

РБК.

«Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией», – отметил Котре.

Депутат признал, что ему не известно о наличии конкретных переговоров о продаже «Северного потока-2» между Берлином и американскими компаниями. Он добавил, что труба могла бы быть восстановлена усилиями Германии и России, однако немецкие власти отдают предпочтение приглашению иностранных инвесторов.

Глава фракции АдГ Йорг Урбан также прокомментировал предложение Линча, предположив, что в случае покупки «Северного потока-2» американским консорциумом Германия будет вынуждена платить за газ столько же, сколько и за сжиженный газ из США, что негативно скажется на экономике страны.

В интервью Котре также выразил мнение, что официальный Берлин не заинтересован в продолжении расследования подрыва газопроводов в сентябре 2022 года, поскольку прекращение поставок отвечает интересам правящей коалиции.

Стивен Линч, по данным The New York Times, готов приобрести «Северный поток-2», если появится такая возможность, и настаивает, что поставки газа возможны только при условии достижения мира на Украине. Кремль подчеркивает, что «Газпром» не планирует продавать Nord Stream 2, а информации об участии акционеров в подобных торгах у Москвы нет.

В феврале 2024 года Стивен Линч запросил у Минфина США разрешение на переговоры по покупке газопровода «Северный поток – 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что одна из ниток газопровода может быть запущена в работу немедленно, но поврежденные трубы со временем становятся непригодными для ремонта.

Евросоюз ввел санкции на использование трубопроводов «Северный поток».

