В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Сийярто: Венгрия не допустит «украинскую мафию» в ЕС
Сийярто заявил об отказе Венгрии пускать «украинскую мафию» и зерно в ЕС
Правительство Венгрии не намерено допускать так называемую «украинскую мафию» в Евросоюз и низкокачественное украинское зерно на европейский рынок, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия не намерена допустить «украинскую мафию» в страны Евросоюза, а также выступает против присутствия низкокачественного украинского зерна на европейском сельскохозяйственном рынке, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьер, передает ТАСС.
По его словам, Будапешт продолжит блокировать инициативы Брюсселя по быстрой интеграции Украины в европейские структуры на фоне продолжающегося там вооруженного конфликта.
Сийярто также заявил, что Венгрия намерена блокировать любые действия Евросоюза, направленные на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и вовлечение других европейских стран. В случае давления на страну со стороны Брюсселя, Сийярто заявил о готовности применять право вето, даже если это противоречит позиции большинства стран ЕС.
Министр подчеркнул: «Мы не можем позволить Венгрии и венграм вступить в войну. Мы должны защитить от этого нашу страну и венгерских граждан».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал остановить финансирование Киева из-за масштабной коррупции.
Евросоюз потребовал от Украины гарантии прозрачности при распределении будущей финансовой помощи.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансирование Украины после выявления связанной с Зеленским «военной мафиозной сети».
Власти Венгрии приняли решение вместо покупки вооружений для Украины направить 1,5 млн евро на поддержку ливанской армии.