Впервые за 20 лет на Земле экстремальную магнитную бурю отметили два года подряд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН впервые за два десятилетия отметили «планетарную» магнитную бурю второй год подряд, сообщает ТАСС. Ранее такие сильные всплески наблюдались только в 2003–2005 годах, после чего в течение 20 лет уровень не превышал отметку G4.

Первую за это время бурю класса G5 зарегистрировали в мае 2024 года. Вторая экстремальная буря произошла уже 12 ноября 2025 года – ее возмущение почти достигло критической отметки G5, составив 8,67 единиц, что соответствует уровню G4,7.

Как отмечают эксперты, при максимальном уровне G5 возможно повреждение трансформаторов и разрушение энергетических сетей. Космические аппараты в этот момент могут столкнуться с перебоями в работе каналов связи и нарушениями ориентации.

