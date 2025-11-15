Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.5 комментариев
Двухэтажный автобус въехал в группу людей на остановке в центре Стокгольма
В центре Стокгольма двухэтажный автобус сбил людей на остановке, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.
Полиция задержала водителя автобуса. Ведется расследование по статье «непредумышленное убийство», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции автомобиль врезался в группу пешеходов и велосипедистов на острове Олерон, травмировав около десяти человек. В сентябре в Берлине автомобиль также въехал в толпу людей.