Минобороны признали потерпевшим по делу главы ЦПБ ОВИ Люфанова

Минобороны признали потерпевшим по делу Сергея Люфанова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу против генерального директора Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры Сергея Люфанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, ссылается РИА «Новости» на официальные материалы дела.

Люфанов объявлен в розыск компетентными органами. Расследование ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН. Суд также арестовал 11 млн рублей на счету ЦПБ ОВИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ООО «Сиберия» Дмитрия Домбровского по подозрению в даче взятки в особо крупном размере при выполнении госконтракта на поставку спецборудования для автомобилей.

Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова ранее признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов Министерству обороны и приговорили к девяти годам колонии.

В Крыму 40-летнего жителя Севастополя подозревают в хищении более 5 млн рублей при исполнении оборонного заказа.