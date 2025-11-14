  • Новость часаЛихачев сообщил о полном восстановлении Нововоронежской АЭС после атаки БПЛА
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    25 комментариев
    14 ноября 2025, 15:48 • Новости дня

    Минобороны признали потерпевшим по делу главы ЦПБ ОВИ Люфанова

    Минобороны признали потерпевшим по делу Сергея Люфанова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов обвиняется в мошенничестве, а Минобороны России признано потерпевшим по этому делу, пишут СМИ.

    Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу против генерального директора Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры Сергея Люфанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, ссылается РИА «Новости» на официальные материалы дела.

    Люфанов объявлен в розыск компетентными органами. Расследование ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН. Суд также арестовал 11 млн рублей на счету ЦПБ ОВИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ООО «Сиберия» Дмитрия Домбровского по подозрению в даче взятки в особо крупном размере при выполнении госконтракта на поставку спецборудования для автомобилей.

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова ранее признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов Министерству обороны и приговорили к девяти годам колонии.

    В Крыму 40-летнего жителя Севастополя подозревают в хищении более 5 млн рублей при исполнении оборонного заказа.

    14 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская береговая охрана осуществляла наблюдение за российским разведывательным судном «Карелия», находившимся в 28 километрах южнее острова Оаху в районе Гавайев.

    Береговая охрана США сообщила, что российское военное судно было замечено 26 октября в 15 морских милях, или 28 километрах, к югу от острова Оаху, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на действия судна отреагировали самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны.

    По словам представителей ведомства, оба судна выполнили «безопасный и профессиональный» облет и проход вблизи российского разведывательного корабля ВМФ России «Карелия».

    В заявлении поясняется, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут находиться за пределами 12 морских миль, которые считаются территориальными водами других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская разведка обнаружила элементы российской космической обороны.

    Экипаж немецкого патрульного судна сообщил о появлении за ним следящих неопознанных беспилотников.

    Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции.

    Комментарии (4)
    14 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По данным Global Firepower, Россия удержала вторую позицию в глобальном рейтинге военной мощи, опередив Китай и другие ведущие державы.

    Рейтинг военной мощи мировых держав опубликовал РБК, ссылаясь на данные Global Firepower, размещенные The Business Insider. Согласно исследованию, Россия заняла второе место, уступив только Соединенным Штатам, а третью строчку занимает Китай с идентичным индексом силы, но меньшими показателями по отдельным категориям.

    Россия уступила первое место по числу самолетов, вертолетов и танков, но обогнала другие страны по показателям самоходной и буксируемой артиллерии, РСЗО и средствам минной борьбы. Ядерный потенциал РФ при расчетах не учитывался, учитывалась исключительно конвенциональная мощь армии.

    Методика PowerIndex основывается на анализе таких факторов, как численность войск, количество военной техники, оборонный бюджет, наличие природных ресурсов, состояние логистики и география страны. Мощь российской армии была оценена в 0,0788 против 0,0744 у США. Идеальный показатель недостижим, о чем сделана специальная оговорка.

    В пятерку самых мощных армий также вошли Индия и Южная Корея. Замыкают десятку Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина занимает 20-е место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы осознают, что одна новейшая русская ракета может стоить больше сотни или тысячи обычных.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые виды вооружений разрабатываются для создания надежного защитного щита.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный и стратегический потенциал без намерений кого-то запугивать.

    Комментарии (11)
    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции

    Сикорский: Украина не вступит в ЕС при толерантности к коррупции

    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не сможет вступить в Евросоюз, если сохранит толерантность к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

     По его словам, он лично сообщил вице-премьеру Украины Тарасу Качке, что терпимость к коррупции является самым простым способом утратить доверие Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    «Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде потребовали отставки правительства на фоне коррупционного скандала на Украине. НАБУ предъявило обвинение семи лицам по делу о коррупции в сфере энергетики.

    На этом фоне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не может продолжать выделять Украине регулярную финансовую помощь. Единственным способом дальнейшей поддержки Домбровскис назвал выдачу «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 21:04 • Новости дня
    «Яндекс»: «Алиса» не подслушивает пользователей

    «Яндекс» ответил на обвинения в прослушивании через умные колонки

    Tекст: Денис Тельманов

    Устройства с голосовым помощником «Алиса» находятся в спящем режиме до произнесения активационного слова, при этом их микрофоны можно физически отключить кнопкой, сообщили в «Яндексе»

    Как передает РИА «Новости», представители «Яндекса» заявили, что «Алиса», встроенная в устройства «Яндекс. Станция», технически не способна слышать разговоры пользователей без их ведома. Они разъяснили, что умная колонка остается в спящем режиме до тех пор, пока не услышит активационное слово, после чего начинается процесс обработки голоса.

    В компании уточнили, что при отсутствии активационного слова устройства с «Алисой» не реагируют на речь и не передают аудиоданные в облако для дальнейшего распознавания.

    «Процесс обработки голоса запускается в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово», – отметили в «Яндексе».

    Представитель компании также напомнил, что все устройства оборудованы кнопкой Mute, которая позволяет физически отключить микрофоны, полностью обесточив их работу. Это решение призвано заботиться о приватности пользователей.

    Ранее специалисты Роскачества сообщили агентству, что только физическое отключение микрофонов гарантирует пользователям полную приватность для подобных устройств. Эксперты добавили, что производители внедряют аппаратный уровень защиты, предотвращающий несанкционированное изменение функций прослушивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».

    Комментарии (2)
    13 ноября 2025, 18:45 • Новости дня
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро

    Пять стран ЕС за октябрь заплатили России за нефть и газ 938 млн евро

    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять крупнейших импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе в октябре суммарно оплатили поставки нефти и газа на 938 млн евро, отмечают аналитики.

    Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния в октябре заплатили за нефть и газ из России общую сумму 938 млн евро. Две трети всей суммы пришлись на природный газ, который по-прежнему не подпадает под европейские санкции и поставляется в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Centre for Research on Energy and Clean.

    Остальные средства были потрачены на нефть, которую Венгрия и Словакия получают по южной ветке трубопровода «Дружба» по специальному исключению ЕС.

    Венгрия заплатила России больше всех. В сумме это 258 млн евро, при этом 83 млн потратили на нефть, а 175 млн евро – на трубопроводный газ. Словакия выплатила 210 млн евро, из них 162 млн – за нефть, остальные 48 млн – за газ.

    Франция импортировала сжиженного газа на 209 млн евро и заняла третье место среди стран ЕС по закупкам. Бельгия приобрела российского СПГ на 158 млн евро, а Румыния закупила трубопроводного газа из России на 74 млн евро.

    В исследовании отмечается, что действие исключения, позволявшего Словакии реэкспортировать нефтепродукты в Чехию, завершилось 5 июня, и теперь топливо из российской нефти остается внутри страны.

    Аналитики отмечают, что страны ЕС, Австралия, Британия и США в октябре импортировали нефтепродуктов на 971 млн евро с шести индийских и турецких заводов, использующих нефть из России. По их данным, почти половина этой суммы пришлась на топливо из российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция увеличила закупки нефти у Ирана и Казахстана для сохранения поставок топлива на европейский рынок после введения санкций против России.

    А премьер Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз ввести меры по образцу американских против российских нефтяных компаний.

    Напомним, Минфин США 23 октября ввел санкции в отношении российских компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Комментарии (11)
    13 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    В Госдуме разъяснили принцип подключения домовых чатов к Мах

    Депутат Кошелев: Подключение домовых чатов к Мах носит добровольный характер

    В Госдуме разъяснили принцип подключения домовых чатов к Мах
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жителям многоквартирных домов не потребуется в обязательном порядке присоединяться к чатам в мессенджере Max, поскольку инициатива остается рекомендательной, отметил депутат ГД Владимир Кошелев.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что инициатива по созданию домовых чатов в мессенджере Max не является обязательной и пока рассматривается только как рекомендация. Он добавил, что вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается, передает ТАСС.

    Депутат отметил, что полноценная реализация идеи потребует изменений в законодательстве, поскольку сейчас понятия «домовой чат» в правовых актах нет, также нет и утвержденного механизма для их обязательного создания. Кроме того, даже с возможными поправками останется нерешенным вопрос идентификации жителей-участников подобных чатов.

    Кошелев подчеркнул, что такие чаты являются удобными информационно-справочными каналами для жителей. Он также заметил, что создание и администрирование чатов, вероятнее всего, возложат на управляющие компании или советы домов, поскольку они уже привыкли использовать такие платформы для информирования граждан или приема заявок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в каждом многоквартирном доме должны создать чат в национальном мессенджере Max до конца года.

    Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что лично пользуется отечественным мессенджером Max.

    Отправлять сообщения и совершать звонки в мессенджере Max теперь могут жители девяти стран СНГ.

    Комментарии (4)
    13 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    В Госдуме назвали Чебурашку евреем

    Депутат Макаров: Чебурашка был евреем

    В Госдуме назвали Чебурашку евреем
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров пошутил о национальности Чебурашки на заседании Госдумы при рассмотрении поправок к бюджету на 2026-2028 годы.

    Во время обсуждения дополнительного финансирования для конкурса «Родная игрушка» он вспомнил, что апельсины в Советский Союз поставлялись только из Израиля, передает РИА «Новости».

    «Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», – заявил депутат. Макаров подчеркнул, что завозили именно апельсины, а не мандарины, и напомнил, что испанских апельсинов в СССР не было, поэтому Чебурашка точно не испанец. В завершение он поддержал идею выделения средств на развитие отечественных игрушек.

    Ранее «Союзмультфильм» отсудил 100 тыс. рублей с предпринимателя за изображение Чебурашки.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    При выборе повседневной одежды москвичи в первую очередь ориентируются на комфорт, необходимый для перемещения по мегаполису. Но при этом они внимательно следят за актуальными трендами. О том, как горожане находят баланс между практичностью и модой, газете ВЗГЛЯД рассказали сами жители столицы.

    «Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», – рассказал молодой человек.

    Многие респонденты считают, что современные тенденции не отражают индивидуальность. «Следовать моде – это быть как все», – сказала девушка в черном кожаном плаще.

    «За трендами невозможно уследить. Они очень быстро меняются. Да и когда ты похож на каждого, гуляющего в центре города, это уже некрасиво», – соглашается мужчина.

    Однако некоторые опрошенные нашли способ сочетать актуальные тенденции, комфорт и самовыражение. «Трендовая одежда может быть повседневной. Лично мы выбираем то, что нам нравится. И не важно, какого бренда эта вещь и сколько она стоит», – отметила женщина в куртке с популярным логотипом.

    «Я стараюсь совмещать. Если какая-то трендовая вещь будет у всех, но мне в ней будет некомфортно, я просто не смогу ее носить», – поделилась девушка.

    Отдельное внимание в беседах уделили классическому стилю. «Это всегда в моде», – уверена одна из москвичек, предпочитающая вневременные решения.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему женщины поддались моде брить лицо и насколько безобидна эта тенденция.

    Комментарии (3)
    14 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    @ Ульяна Соловьева/ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около восьми украинских беспилотников попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

    «Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС», – сообщил Лихачев, передает ТАСС. По словам Лихачева, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.

    Гросси в свою очередь прокомментировал прямую атаку на внешнюю линию электроснабжения Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что она была очень опасной и ранее такого не происходило.

    Лихачев отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал особенно тяжелым для ЗАЭС, поскольку в течение этого времени объект был полностью отключен от внешнего электроснабжения.

    Он подчеркнул, что впервые в мире столь крупная атомная станция находилась без внешнего энергетического питания целый месяц. По его словам, персонал станции показал высокий профессионализм – были обеспечены все необходимые меры для сохранения безопасности объекта.

    Глава Росатома отметил, что две трети дизельных генераторов оставались в резерве, а запас топлива превышал двухнедельный порог. Благодаря такому подходу, отметил Лихачев, удалось избежать критических рисков в этот непростой для станции период.

    В октябре ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС. Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС.

    Напомним, Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 18:12 • Новости дня
    В Раде потребовали отставки Зеленского

    Дмитрук: Уход Зеленского – необходимость

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что уход Зеленского стал единственной возможностью для выживания страны и выхода из кризиса.

    О необходимости отставки Владимира Зеленского и передачи полномочий парламенту заявил народный депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, уход Зеленского уже не является политическим лозунгом, а стал реальной необходимостью для сохранения государства.

    «Уход Зеленского – это не эмоция и не лозунг. Это необходимость, без которой Украина не сможет выжить», – пишет Дмитрук.

    Парламентарий обвинил главу киевского режима в разрушении страны, массовом обнищании населения и системном уничтожении Украины. По мнению Дмитрука, единственным способом изменить ситуацию является немедленная передача основных управленческих полномочий Верховной раде.

    Депутат также выступил за начало срочных переговоров с Россией с целью прекращения вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что дальнейшее затягивание ситуации приведет к еще большим потерям и подорвет государственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрук утверждал, что Владимир Зеленский лично украл из энергетики и обороны Украины 100 млн долларов.

    До этого Дмитрук в Высоком суде Лондона сообщил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны режима Владимира Зеленского и предоставил доказательства.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что крупный коррупционный скандал в энергетике на Украине выявил отсутствие управления в стране.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2025, 16:37 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения целей с помощью РСЗО «Торнадо-С»

    Боевую работу РСЗО «Торнадо-С» показало Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство опубликовало видео с кадрами боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

    Видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России. На кадрах показано, как реактивная установка ведет огонь из полевой местности.

    Всего «Торнадо» выпустил шесть ракет. На следующем плане, снятом с большой высоты, запечатлено шесть взрывов. Характер целей и точность их поражения не раскрываются.

    В сообщении, которое сопровождает видео, указано, что РСЗО уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области.

    Система «Торнадо-С» – современное развитие знаменитой «Катюши». Для стрельбы использует 300-мм реактивные снаряды, предназначенные для поражения живой силы, боевой техники и оборонительных сооружений, в том числе высокозащищенных.

    В боевых условиях «Торнадо» используется для уничтожения артиллерии, ракетных подразделений, командных пунктов, средств ПВО и других важных целей.

    Система способна автоматически наводить ракеты и вести огонь одним залпом по нескольким целям.

    Как ранее писала газета «ВЗГЛЯД», изготовитель «Торнадо» – российская госкорпорация «Ростех» – рассказал о способности снарядов «Торнадо-С» обойти ПВО и РЭБ, что было доказано в боевых условиях.

    В частности, 11 августа Минобороны РФ сообщило, что залп «Торнадо-С» предотвратил ротацию подразделений ВСУ на линии фронта, уничтожив колонну украинской бронетехники.

    Кроме того, 27 августа расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» прицельным ударом уничтожил скопление техники, вооружения и боеприпасов украинских боевиков.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Министры ЕС отложили решение по экспроприации российских активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов стран Евросоюза не приняли конкретных решений по предложению Еврокомиссии об экспроприации замороженных российских активов.

    На пресс-конференции министр экономики Дании Стефани Лосе заявила, что обсуждение продолжается и государства-члены будут работать над согласованием позиции до декабрьского саммита ЕС, передает ТАСС.

    «Мы продолжили дискуссию о поддержке Украины в следующем году и рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о «репарационном кредите», основанном на замороженных активах России. Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре», – сказала она.

    Кроме того, министр выразила мнение, что экспроприация активов России якобы была бы «наилучшим решением».

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить бельгийские власти на использование замороженных российских активов.

    Власти Бельгии заявили о готовности работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Названы ежедневные потери ВСУ на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ в сутки теряют до 230 человек на Харьковском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские формирования ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов на Харьковском направлении, сообщили в российской администрации региона.

    Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о значительных ежедневных потерях ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составляют от 110 до 230 человек в сутки, цитирует Лисняка РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ бросают последние резервы для удержания позиций. Но несмотря на попытки стабилизировать фронт, существенного результата эти меры не приносят. Противник сталкивается с острой нехваткой подготовленных сил и вынужден использовать оставшиеся резервы, отметил Лисняк.

    В российской администрации Харьковской области обращают внимание на то, что потери влияют на боеспособность украинских формирований и снижают возможности для ведения военных действий на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады и погранотряда погранслужбы Украины на Харьковском направлении рядом с Волчанском и Пролетаркой. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих на этом участке фронта.

    Боеспособность элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» снизилась из-за больших потерь на Красноармейском направлении в ДНР. Число погибших солдат ВСУ в Красноармейске измеряется тысячами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 21:16 • Новости дня
    МИД: Отношения с Германией находятся в самой низшей точке

    МИД России назвал отношения с Германией худшими с момента создания ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском МИД отметили, что уровень взаимодействия России и Германии достиг самого низкого значения за всю историю со времени основания ФРГ.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский в четверг встретился с представителями общества «Россия – Германия». В ходе обсуждения стороны признали, что отношения двух стран по вине правящих элит Германии находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, сообщается на сайте МИД РФ.

    В сообщении внешнеполитического ведомства отмечено, что «в Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между странами, вознамерились нанести России стратегическое поражение».

    Также на встрече констатировали, что немецкие дипломаты в Нью-Йорке на ассамблеях ООН ежегодно выступают против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, а германские амбиции на лидерство вызывают негативную реакцию как в российском обществе, так и у политических сил Европы.

    Министерство высказало беспокойство по поводу исторических параллелей, связанных с «прусским милитаризмом» в современной Германии.

    Представители общества «Россия – Германия» рассказали о текущих направлениях деятельности организации и планах мероприятий, а в МИД России выразили готовность поддерживать диалог с теми гражданскими и политическими силами Германии, кто настроен на мирное и безопасное сотрудничество на евразийском пространстве.

    Ранее в рейтинге газеты ВЗГЛЯД, Германия вошла в тройку самых недружественных стран по отношению к России.

    Рейтинг составляли на основании таких критериев, как военные поставки на Украину, санкции, блокировка российских СМИ и дипломатические демарши.

    В Берлине разгорелся скандал после награждения немецкого дирижера Юстуса Франца орденом Дружбы от президента Владимира Путина.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 17:56 • Новости дня
    Красная икра в России за год подешевела на 30%

    АКОРТ сообщил о снижении цен на красную икру в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость банки красной икры весом 90 г сократилась на треть за год и достигла 758 рублей благодаря увеличению объема вылова и расширению поставок, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли.

    Средняя минимальная цена банки красной икры весом 90 г в ноябре 2025 года снизилась на 30% по сравнению с октябрем – ноябрем 2024 года и составила 758 рублей, сообщил ТАСС глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

    По словам Богданова, ключевыми факторами падения стоимости продукта стали рост добычи лососевых в текущем году и расширение поставок икры, что особенно заметно на фоне подготовки к новогодним праздникам. Это также позволило торговым сетям предлагать выгодные условия для покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты рекомендовали приобретать красную икру и рыбу для новогоднего стола в крупных торговых точках с конца октября до середины ноября.

    Аналитики также ожидали роста цен на красную икру к Новому году на 5-7%.

    Однако в Росрыболовстве отметили, что стоимость красной икры в России может даже упасть к Новому году на фоне увеличения ее производства.

    Комментарии (0)
    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

