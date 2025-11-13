Путин поддержал изменение правил приема ветеранов на госслужбу

Tекст: Валерия Городецкая

Бабушкин указал на проблемы, связанные с отсутствием у ветеранов опыта государственной или муниципальной службы, и предложил скорректировать требования к кандидатам, передает РИА «Новости»,

«Здесь, мне кажется, необходимо более гибко подойти к совершенствованию этого механизма – приема на службу», – сказал губернатор. «Согласен», – ответил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин поддерживает продвижение ветеранов спецоперации на Украине во власть.

Путин призывал выдвигать ветеранов СВО на руководящие посты.

Напомним, на прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.