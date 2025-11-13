За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.8 комментариев
Путин поддержал изменение правил приема ветеранов на госслужбу
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который руководит комиссией Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и их семей, поддержал идею более гибкого подхода к назначению ветеранов на государственную и муниципальную службу.
Бабушкин указал на проблемы, связанные с отсутствием у ветеранов опыта государственной или муниципальной службы, и предложил скорректировать требования к кандидатам, передает РИА «Новости»,
«Здесь, мне кажется, необходимо более гибко подойти к совершенствованию этого механизма – приема на службу», – сказал губернатор. «Согласен», – ответил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин поддерживает продвижение ветеранов спецоперации на Украине во власть.
Путин призывал выдвигать ветеранов СВО на руководящие посты.
Напомним, на прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.