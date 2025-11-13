Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, населенный пункт Новое в Запорожской области был освобождён российскими военными благодаря тщательной подготовке, сообщает РИА «Новости». «Родин» рассказал: «Погода решает многое. Когда туман, дождь – проще, нас не видно. А когда небо чистое – тяжело. В первый дом зашли – все укреплено, мешками заложено, крыша усилена. Новое взяли благодаря хорошей подготовке – инструкторы, командование, всё по уму. С парнями шли ровно, каждый свое знал».

Его товарищ по службе с позывным «Ямач» отметил, что наступление проходило под постоянными обстрелами и наблюдением вражеских дронов. По его словам, над бойцами все время висели квадрокоптеры, фиксируя их перемещения, а плотные обстрелы заставляли искать укрытия и открывать огонь лишь при необходимости.

Военнослужащий с позывным «Шрэк» рассказал о сложностях доставки снабжения из-за большого количества мин и растяжек на маршрутах. Он отметил, что даже обычная ветка могла быть заминирована, а сверху периодически происходили сбросы с беспилотников и накрытия миномётным огнём.

В Минобороны РФ подчеркнули, что решительные действия штурмовых подразделений группировки «Восток» позволили российским войскам продвинуться и закрепиться на новых позициях в Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России окружила подразделения Вооруженных сил Украины у населенного пункта Подолы. Российские войска освободили Сухой Яр в Донецкой Народной Республике.