Tекст: Дмитрий Зубарев

Киселев сообщил, что российские военные взяли в окружение группировку ВСУ у Подолов в Харьковской области, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ пытаются перебросить боеприпасы и воду в сторону населенного пункта Подолы с Осиновского плацдарма, который находится западнее Купянска-Узлового.

Киселев отметил, что этот населенный пункт уже окружен, и единственный выход для украинских военных – через Купянск-Узловой, где ранее находились три паромные переправы. Однако, по его словам, одна из переправ уже уничтожена. «Как раз-то погодные условия способствовали нам в продвижении», – сказал он в эфире Первого канала.

Эксперт также сообщил, что солдаты ВСУ укрываются в подвалах жилых домов в Подолах, но, несмотря на это, несут значительные потери. Киселев рассказал, что одного солдата ВСУ вытащили из подвала, где он находился среди тел сослуживцев, уничтоженных российскими FPV-дронами.

По данным Киселева, в окружении в районе Подолов находятся от 500 до 600 украинских военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли новые позиции у Волчанска и Константиновки.

Военные также продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

Бойцы «Север» выяснили, что командиры ВСУ обманывали своих штурмовиков, чтобы не допустить их бегства.