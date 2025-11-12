Впервые за полтора года в России упали цены на бензин

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Росстат: цены на бензин снизились впервые с марта 2024 года
Впервые с марта 2024 года средняя розничная цена на бензин в России опустилась на 13 копеек, составив 65,34 рубля за литр, сообщает Росстат.
C 5 по 10 ноября средняя розничная цена бензина в России снизилась впервые с марта прошлого года, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. Снижение составило 0,2%, или 13 копеек, до 65,34 рубля за литр.
Дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, и теперь стоит 74,56 рубля за литр. В последний раз бензин в стране дешевел в период с 4 по 11 марта 2024 года.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то стоимость Аи-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр, Аи-95 – на 0,21%, до 67,34 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,24% – до 87,9 рубля. Общая инфляция в стране с 6 по 10 ноября составила 0,09%.
Снижение цен на бензин за отчетный период отмечено в 36 регионах страны. Наибольшее снижение фиксируют в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. Рост цен наблюдался в 29 субъектах РФ, больше всего в Забайкальском крае – на 0,9%. В Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,2%, а в Москве практически не изменились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФАС России возбудила несколько дел по завышению цен на бензин в регионах.
В августе биржевая цена бензина АИ-92 установила новый исторический рекорд. Вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен необходимыми объемами нефтепродуктов.