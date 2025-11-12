Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Путин заявил о переговорах по увеличению поставок газа в Казахстан
Путин: Москва и Астана обсуждают увеличение поставок газа в Казахстан
Россия обсуждает с Казахстаном возможность увеличения поставок газа в республику, сообщил президент Владимир Путин.
Путин отметил, что «Газпром» уже много лет бесперебойно обеспечивает газом потребителей в Казахстане, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются варианты расширения газоснабжения, особенно в северные и восточные регионы страны, где сосредоточены главные промышленные предприятия.
«Газпром» многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. А сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики», – сказал российский лидер по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.
В октябре Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.