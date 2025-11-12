В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на «Веселую вдову»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Запорожья на подконтрольной Киеву части региона пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на спектакль «Веселая вдова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

«Уважаемые ветераны, члены их семей и родственники погибших защитников! Департамент по делам ветеранов Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова», – цитирует издание приглашение в соцсетях.

По подсчетам ТАСС, только за 7 месяцев текущего года ВСУ потеряли более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее именно на Запорожском направлении обнаружили десятки тел украинских военных.

Кроме того, при отступлении из Часова Яра ВСУ оставляли множество тел погибших солдат на позициях и опорных пунктах.

Украинское командование скрывает данные о потерях, чтобы занизить статистику и присваивать выделяемые средства. заявил пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.