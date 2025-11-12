То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Марочко: ВС России заняли лесополосу у Северска в ДНР
Российские военнослужащие заняли позиции Вооруженных сил Украины и выбили противника из лесополосы у Северска, что создало условия для продвижения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что российские военнослужащие за минувшие сутки заняли позиции ВСУ и выбили противника из лесополосы у Северска в ДНР, передает ТАСС.
По информации эксперта, российским военным удалось занять две позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Переездное в ДНР. Также была занята часть лесополосы в районе Федоровки.
Марочко подчеркнул: «Таким образом, ВС РФ расширили зону контроля и улучшили тактическое положение южнее населенного пункта Северск, а также создали предпосылки для дальнейшего продвижения на данном участке».
