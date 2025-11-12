Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что российские военнослужащие за минувшие сутки заняли позиции ВСУ и выбили противника из лесополосы у Северска в ДНР, передает ТАСС.

По информации эксперта, российским военным удалось занять две позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Переездное в ДНР. Также была занята часть лесополосы в районе Федоровки.

Марочко подчеркнул: «Таким образом, ВС РФ расширили зону контроля и улучшили тактическое положение южнее населенного пункта Северск, а также создали предпосылки для дальнейшего продвижения на данном участке».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

Российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР.

Ранее российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР.