В Госдуме открылась выставка о пытках российских военнопленных на Украине

В Госдуме открылась выставка о пытках российских военных в плену на Украине
В Госдуме открылась выставка «Зверства киевского режима по отношению к пленным российским военнослужащим», где были представлены свидетельства российских бойцов, переживших пытки в плену.
Организатором мероприятия выступил Комитет Госдумы по обороне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев рассказал, что трибунал с 2022 года работает в районах боевых действий и фиксирует преступления ВСУ. По его словам, если разместить все свидетельства опрошенных военнослужащих, подвергшихся пыткам, то все залы здания были бы заняты, так как на данный момент опрошено уже более 700 человек.
Григорьев зачитал некоторые свидетельства пострадавших. Боец Рахимов рассказал, что его пытали водой, прижигали кожу, сдирали ее и солили. Комисаров сообщил, что его били, сломали палец, чтобы забрать кольцо, прострелили ноги. Шурахов рассказал, что пленных раздевали и избивали, ломая ребра, и один из них умер после этого.
Григорьев подчеркнул, что важно, чтобы правду знали и в России, и за рубежом, так как Россия борется с неонацистами, которые поступают так же, как немецко-фашистские войска во время Великой Отечественной войны.
Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что «режиму Зеленского гореть в аду», и призвал уничтожать фашизм и наказывать преступников против человечности.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что свидетельства военных являются доказательством преступлений киевского режима и необходимости проведения спецоперации по спасению русской культуры и устранения угрозы безопасности нашего государства.