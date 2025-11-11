Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Грузия назвала условие для возвращения в ПАСЕ
ПАСЕ должна снять требование о проведении внеочередных выборов в Грузии для возвращения грузинской делегации к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы, замороженной ею в январе, заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Требование ПАСЕ провести внеочередные выборы в Грузии, зафиксированное в январской резолюции Ассамблеи, является «красной линией». Грузия не будет принимать участие в сессиях, пока ПАСЕ не изменит свою позицию», – сказал он после переговоров с делегацией Ассамблеи в Тбилиси.
По его словам, представители ПАСЕ на встрече зафиксировали желание возвращения грузинской делегации на сессии.
«Изменится позиция ПАСЕ, и мы немедленно возобновим работу», - отметил Николоз Самхарадзе.
Он заявил, что требование ПАСЕ о проведении новых выборов в Грузии является «политически мотивированным», так как нет никаких доказательств фальсификаций итогов выборов в парламент в октябре 2024 года, и «Грузия не потерпит политически мотивированных резолюций».
Глава профильного комитета парламента сообщил также, что во время встречи делегаты ПАСЕ были проинформированы о продолжении Грузией европейской интеграции на основании Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанном в 2014 году.
«Мы выразили надежду на возобновление диалога между Тбилиси и Брюсселем», – сказал он.
Напомним, в конце октября Парламентская делегация Грузии отказалась принисать участие в пленарном заседании Евронеста (Парламентская Ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване 28-30 октября из-за участия там критикующих Грузию европарламентариев и приглашения представителей НПО, поддерживающих радикальную оппозицию.
Ранее Грузия заморозила работу в ПАСЕ, которая подвергает резкой критике власти страны.
Между тем власти Грузии назвали «абсурдом» требование исключить страну из ПАСЕ и Совета Европы.