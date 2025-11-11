Дело «банды силовиков» передали суду присяжных в Москве

Tекст: Вера Басилая

Второй западный окружной военный суд с участием присяжных рассмотрит дело в отношении бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки, передает РИА «Новости». По версии следствия, они причастны к убийствам 15 человек и нескольким покушениям.

«Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Отбор коллегии назначен на 10 декабря», – сообщили в суде.

Там также отметили, что всем обвиняемым продлили срок ареста на полгода.

По данным следствия, в 2000 году Христев и Артур Козлов создали банду для заказных убийств, в которую вошли действующие и бывшие сотрудники силовых структур.

Следствие полагает, что в марте 2002 года банда расправилась с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым и мэром Озерского района Владиславом Сащихиным с супругой. Кроме того, они подозреваются в похищении и убийстве владельца фирмы Владимира Клюева, его сына и бухгалтера по заказу гендиректора компании «Консул» Ирины Егоровой. Банде также вменяют убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера и троих предпринимателей.

В апреле 2003 года, как считает следствие, при попытке убить советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина был застрелен глава «Евротрансгаза» Тимофей Пономаренко. Следствие также вменяет членам группировки незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотических средств. В марте 2020 года Христев, по версии следствия, создал новую вооруженную группу, совершившую разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области.

В состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие.