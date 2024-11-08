Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Обвиняемый по делу «банды силовиков» решил отправиться на СВО
Обвиняемый по делу «банды силовиков» экс-начальник штаба СОБР решил отправиться в зону СВО
Бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу «банды силовиков» Павла Христева, планирует заключить контракт с Минобороны.
По словам Алпатова и его защитника, следствие препятствует этому. В материалах суда говорится: «Обвиняемый Алпатов А. А. и его защитник <…> обращают внимание, что следствие препятствует обвиняемому в заключении контракта с ВС РФ», передает ТАСС.
Известно, что Алпатов был задержан в декабре прошлого года и обвиняется в нескольких эпизодах убийства в составе организованной группы. Банда Христева, состоящая из представителей силовых структур, сформировалась в конце 90-х годов и специализировалась на тяжких преступлениях.
Согласно материалам дела, в состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие. С 1998 года члены банды совершили несколько десятков преступлений, включая убийство советника министра путей сообщения в 2002 году и похищение владельца Красногвардейского рынка в Москве в 2004 году. В последние годы, с 2020 по 2023, они совершили нападение на предпринимателя, похитив его имущество на сумму 2 млн рублей, а также подожгли автомобиль другого человека.
Напомним, впервые о причастности Алпатова к банде силовиков сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.