Нефть подешевела на перспективах спроса и предложения

Мировые цены на нефть снизились на перспективах спроса и предложения
Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на ожиданиях увеличения предложения на рынке и сокращения спроса.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.36 опускается на 0,45% относительно уровня предыдущего закрытия, до 63,77 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,48%, до 59,84 доллара, передает РИА «Новости».
«По мере наращивания добычи ОПЕК мировые нефтяные балансы приобретают все более медвежий настрой касательно предложения, при этом спрос в основных странах-потребителях продолжает сокращаться», – приводит Reuters мнение аналитиков Ritterbusch and Associates.
Ранее по итогам ноябрьского заседания представители восьми стран ОПЕК+ с «добровольными» ограничениями – России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Омана, Алжира и Казахстана, – решили увеличить в декабре предельный уровень добычи на 137 тыс. баррелей в сутки.