Падение украинского беспилотника вызвало возгорание травы в Курчатове
В Курчатове из-за падения украинского беспилотника возник пожар на площади около 500 кв. м, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Вражеские удары ВСУ продолжаются», – сообщил Хинштейн в Telegram.
По словам губернатора, в результате падения БПЛА загорелась сухая трава. Оперативные службы выехали на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися атаками на объекты региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 мск. Четыре беспилотника уничтожили над Курской областью.