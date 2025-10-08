Адвокат Касаткина сообщил о его возможном освобождении судом Парижа

Суд в Париже сохранил возможность освобождения баскетболиста Касаткина

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Париже может либо полностью освободить Касаткина, либо поместить его под судебный контроль, сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело, передает ТАСС. Адвокат напомнил, что США не предоставили Франции все требуемые материалы для экстрадиции россиянина в установленный срок. По его словам, это является основанием для освобождения Касаткина.

Даниил Касаткин, российский баскетболист, был задержан 21 июня в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль по запросу США. Американские власти подозревают его в причастности к деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против компаний и федеральных органов в США.

Ранее следственная палата парижского суда отказала в освобождении Касаткина, несмотря на предоставленные гарантии проживания и внесенный залог. Сейчас ситуация может измениться из-за просрочки со стороны американских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу США и ему грозит до 25 лет заключения за компьютерное и электронное мошенничество. Касаткин заявил о несогласии с экстрадицией после ознакомления с ордером, выданным по запросу США. Парижский суд отказал Касаткину в ходатайстве об освобождении под судебный надзор.