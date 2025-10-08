В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.6 комментариев
Премьера Мелони и двух министров Италии обвинили в геноциде и подали иск в МУС
Мелони «в шоке» от иска против нее и двух министров в МУС
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на ТВ о беспрецедентной ситуации из-за того, что на нее, министра обороны Гвидо Крозетто и главу МИД Антонио Таяни пожаловались в Международный уголовный суд (МУС), обвинив в содействии геноциду.
Мелони выразила недоумение тем, что ее и министров правительства Италии обвиняли в причастности к геноциду, насилию и кровопролитиям, которые были организованы сторонними людьми и даже не касались выступавших на пропалестинских митингах.
«Меня потрясло, что один из главных баннеров на демонстрации призывал к террору. Тем, кто восхваляет терроризм, позволяют возглавлять марш», – цитирует Мелони la Repubblica.
Премьер Италии призвала к ответственности, говоря о гуманитарной флотилии в Газу. По ее мнению, нет смысла подвергать себя опасности и давать повод тем, кто не хочет мира, свести все к позерству.
«Я не была резкой, я просто сказала, что это был предлог», – добавила она.
Мелони говорит, что опасается «атмосферы, которая становится все более варварской».
«Я больше не принимаю в расчет угрозы смертью и считаю, что ответственность лежит на тех, кто, например, говорит, что у нас руки в крови, на тех, кто говорит, что это правительство причастно к геноциду. Мы больше не понимаем слов, используемых для пропаганды. Я просто в шоке», – сказала премьер-министр.
По ее словам, самое невероятное в том, что она, министр Крозетто, министр Таяни даже гендиректор оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани, были привлечены к ответственности в Международном уголовном суде за соучастие в геноциде.
«Я считаю, что в мире и истории нет другого подобного случая», – возмущалась Мелони.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре рабочие в крупнейшем порту Генуи заблокировали подъездные пути в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа и в поддержку Палестины.
Гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Экоактивистка Грета Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана. Она пожаловалась на условия в израильской тюрьме и заявила о пытках.