Премьера Мелони и двух министров Италии обвинили в геноциде и подали иск в МУС

Мелони «в шоке» от иска против нее и двух министров в МУС

Tекст: Ирма Каплан

Мелони выразила недоумение тем, что ее и министров правительства Италии обвиняли в причастности к геноциду, насилию и кровопролитиям, которые были организованы сторонними людьми и даже не касались выступавших на пропалестинских митингах.

«Меня потрясло, что один из главных баннеров на демонстрации призывал к террору. Тем, кто восхваляет терроризм, позволяют возглавлять марш», – цитирует Мелони la Repubblica.

Премьер Италии призвала к ответственности, говоря о гуманитарной флотилии в Газу. По ее мнению, нет смысла подвергать себя опасности и давать повод тем, кто не хочет мира, свести все к позерству.

«Я не была резкой, я просто сказала, что это был предлог», – добавила она.

Мелони говорит, что опасается «атмосферы, которая становится все более варварской».

«Я больше не принимаю в расчет угрозы смертью и считаю, что ответственность лежит на тех, кто, например, говорит, что у нас руки в крови, на тех, кто говорит, что это правительство причастно к геноциду. Мы больше не понимаем слов, используемых для пропаганды. Я просто в шоке», – сказала премьер-министр.

По ее словам, самое невероятное в том, что она, министр Крозетто, министр Таяни даже гендиректор оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани, были привлечены к ответственности в Международном уголовном суде за соучастие в геноциде.

«Я считаю, что в мире и истории нет другого подобного случая», – возмущалась Мелони.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре рабочие в крупнейшем порту Генуи заблокировали подъездные пути в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа и в поддержку Палестины.

Гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Экоактивистка Грета Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана. Она пожаловалась на условия в израильской тюрьме и заявила о пытках.