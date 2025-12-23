Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.3 комментария
Нарышкин поговорил по телефону с новым главой разведки Германии
WDR Investigativ: Новый глава BND Егер провел разговор с Нарышкиным
Новый глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер поговорил по телефону с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, детали обсуждения стороны не раскрывают, сообщил проект WDR Investigativ.
По данным WDR Investigativ, новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провёл телефонный разговор с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, передает РИА «Новости».
В сообщении расследовательского проекта говорится, что это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами.
Содержание состоявшейся беседы между высокопоставленными представителями разведок двух стран не раскрывается. Представитель Федеральной разведывательной службы Германии, отвечая на запрос WDR, отметил, что обычно ведомство не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности.
WDR Investigativ – расследовательский проект общественной телерадиокомпании Германии Westdeutscher Rundfunk, входящей в консорциум ARD. Ранее прямые контакты между BND и СВР происходили крайне редко на фоне текущей международной обстановки.
Ранее правительство Германии подготовило законопроект, который расширяет полномочия федеральной разведывательной службы BND. Новый документ разрешает проведение диверсий за пределами страны.