Песков объяснил меры России в ответ на враждебность США и ЕС

Tекст: Ирма Каплан

Песков заявил, что Россия будет использовать все возможные юридические инструменты для защиты своих прав и интересов в случае незаконного отбора ее активов и авуаров, передает ТАСС.

«Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров России начнут реализовываться, конечно же, Российская Федерация будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто осуществлял незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее», – сказал он на брифинге.

Указ президента России Владимира Путина по ускоренной приватизации активов и возможной продаже имущества, оставленного западными компаниями также стал реакцией на враждебное окружение России и экономические действия ряда европейских стран и США.

По словам Пескова, Россия принимает решения, которые считает необходимыми для защиты своих интересов на фоне санкций и давления Запада.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран ЕС.

Страны G7 дали кредит Украине на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

Российский МИД резко осудил инициативу Еврокомиссии по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских средств, назвав это воровством.

