Котяков: Государство поддержит активных граждан

Tекст: Алексей Дегтярев

Государство готово предоставить помощь гражданам, которые стремятся выйти из сложной жизненной ситуации, сообщил Котяков в интервью РБК.

В подходе к социальной поддержке действует «принцип двух ключей»: помощь оказывается тем, кто также проявляет самостоятельность, если отсутствуют объективные препятствия для этого.

«Государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия», – заявил Котяков. По его словам, такой подход эффективнее всего способствует снижению уровня бедности.

Министр отметил, что при наличии объективных причин, мешающих человеку выйти из сложной ситуации без поддержки, государство продолжит оказывать помощь. Котяков перечислил случаи, в которых речь идет о поддержке: уход за маленькими детьми, многодетные семьи, инвалидность, длительная болезнь, обучение или беременность.

В то же время, если за поддержкой обращается трудоспособный гражданин без объективных причин, государство вправе поинтересоваться причинами его неучастия в труде.

Котяков напомнил о существующих программах для повышения квалификации, переезда в другой регион или получения помощи при открытии собственного дела. При отказе от всех этих мер и желании получать пособия, по мнению министра, возникают вопросы к обоснованности такой поддержки.

Ранее Минтруд сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году может увеличиться до 27 тыс. 93 рублей, что затронет 4,6 млн работников по всей стране.