Бойцы ВС России продвинулись на километр южнее Хатнего
Российские военные за последние сутки сумели продвинуться примерно на километр южнее населенного пункта Хатнее в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие за последние несколько суток продвинулись почти на один километр в южном направлении от населенного пункта Хатнее, передает ТАСС. Марочко отметил: «На хатненском участке есть продвижение до одного километра в южном направлении от населенного пункта Хатнее». Он уточнил, что такого результата удалось добиться за последние несколько суток.
Марочко также сообщил, что в Волчанске силы РФ расширили контроль над прибрежной зоной реки Волчья и приступили к зачистке местности, занимая новые позиции. В районе Волчанских Хуторов российские бойцы уничтожили пулеметный расчет и автомобиль противника на опорном пункте.
