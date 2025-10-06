Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно

НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года присуждена за исследования, которые изменили представление о работе иммунитета. Открытие регуляторных Т-клеток и белка FOXP3 объяснило, как организм избегает разрушительных иммунных реакций, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные иммунологи Павел Бережанский и Ирина Манина.
Нобелевская премия 2025 года по медицине присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследование иммунитета. Премия выдана за исследования в области так называемой периферической иммунной толерантности – молекулярно-клеточного механизма, играющего важную роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний.
«Сегодня, когда объявили, кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, это вызвало большой интерес. Все, кто занимается физиологией, иммунологией, медициной, хорошо знают этих ученых, потому что они действительно сделали большое открытие», – говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского Университета, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский.
Он отмечает, что современная медицина постепенно уходит от чисто клинического подхода – все больше внимания уделяется иммунологической, клеточной, генетической медицине. И именно на уровне клеток, генетических взаимодействий, цитокинов, интерлейкинов, нейромедиаторов и других микроскопических факторов сегодня совершаются фундаментальные открытия. Эти механизмы невидимы человеческому глазу, но именно они управляют работой организма и защищают его от внешней среды.
«Если говорить о сути открытия, то оно восходит к исследованиям еще 1990-х годов. Когда я учился в университете, мы уже изучали те клетки, которые один из авторов открыл. Очень важно понимать, что иммунитет – это сложная взаимосвязь огромного количества клеток, факторов, медиаторов», – подчеркивает врач.
Специалист объясняет, что когда в организм попадает какой-то патоген, за иммунитет отвечает всего несколько типов клеток. Во-первых, это местный иммунитет – слизь, лизоцим (природный антибактериальный фермент, который атакует и разрушает клеточные стенки бактерий, защищая организм от патогенных микроорганизмов), кожа как физический барьер. Повышенная кислотность, например, в желудке – тоже барьер. Но если вирус, бактерия или другой патоген проникает в кровяное русло, включаются две большие группы защитников: Т-лимфоциты и В-лимфоциты.
В-лимфоциты вырабатывают антитела – это более длительный процесс, продолжает иммунолог. Борются же в первую очередь Т-лимфоциты. Их очень много, и среди них есть один класс, который называется Т-регуляторные лимфоциты. Именно они были открыты одним из тех, кто получил Нобелевскую премию. Т-лимфоциты играют очень важную роль в регулировании иммунного ответа, потому что Т-регуляторные лимфоциты контролируют силу и продолжительность иммунной реакции. Это, так сказать, клетки-«генералы», которые следят, как «армия» борется, и решают – запустить ли дополнительные силы или удержать.
«Основная функция Т-регуляторных лимфоцитов – подавлять активность других иммунных клеток. Есть Т-клетки, которые являются «солдатами» и непосредственно борются, а Т-регуляторные клетки регулируют их действия. Это очень важно, потому что именно эти регуляторные клетки сдерживают слишком сильный, неадекватный ответ иммунной системы.
«Если бы их не было, на каждый вирус и бактерию организм реагировал бы чрезмерным выбросом защитных клеток, и мы увидели бы большое количество иммунологических, аутоиммунных заболеваний. К сожалению, сейчас эти заболевания действительно возникают, потому что организм неправильно регулирует иммунный ответ», – поясняет Бережанский.
Основной механизм действия Т-регуляторных лимфоцитов – подавление иммунитета, делится профессор. Они выделяют цитокины, например интерлейкин-10 и фактор некроза опухоли. Эти вещества ингибируют активацию других клеток, то есть подавляют «армию» дальше. Т-регуляторные лимфоциты также контролируют воспаление, чтобы ткани не повреждались. Если воспаление не контролировать, повреждаются даже здоровые клетки. То есть организм слишком большую «армию» удержать не может и начинает работать против себя. Регулируя воспалительные процессы, Т-регуляторные лимфоциты контролируют очаг воспаления.
«Очень важно, что они поддерживают толерантность организма – помогают ему не атаковать собственные клетки, что предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний и защищает от аллергии. Например, если в организм попадает белок коровьего молока или белок растения, и не было бы этих клеток, иммунитет боролся бы с каждым чужеродным веществом, попадающим в организм. Кроме того, эти клетки имеют большое значение в трансплантологии. Их используют для подавления иммунной реакции при пересадке органов, чтобы не возникало отторжения. Т-регуляторные клетки помогают защитить трансплантат, чтобы орган прижился и начал полноценно работать», – рассказывает врач.
Вторая часть открытия, по его словам, связана с двумя другими учеными, которые открыли FOXP3. Это специальный белок – транскрипционный фактор, который участвует в иммунном обмене и регулирует работу Т-регуляторных клеток. С FOXP3 связано огромное количество иммунологических процессов, а при генетических нарушениях FOXP3 возникают серьезные проблемы.
Основные функции FOXP3 – регуляция толерантности, чтобы собственные иммунные клетки не атаковали нормальные клетки организма. Он регулирует Т-регуляторные клетки и инактивирует иммунный ответ. То есть, когда организм среагировал на воспаление и выработал большое количество клеток, FOXP3, по сути, является «донесением с поля боя» – передает сигнал Т-регуляторным клеткам о том, что нужно остановить «армию». Тогда Т-регуляторные клетки начинают подавлять активность Т-хелперов и Т-цитотоксических клеток.
«FOXP3 также играет важную роль в развитии онкологических заболеваний, так как помогает нормальным клеткам бороться с опухолевыми процессами при сниженной активности иммунной системы. Его дефицит наблюдается и при аутоиммунных заболеваниях – таких, как системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, то есть там, где иммунитет направлен против собственного организма. Мутации в гене FOXP3 чаще сцеплены с Х-хромосомой, и мы их видим при иммунодефицитах, полиэндокринопатиях, энтеропатиях и других аутоиммунных заболеваниях. Когда нарушается количество Т-регуляторных клеток, экспрессирующих FOXP3, возникают онкологические и другие тяжелые болезни», – говорит Бережанский.
Он обращает внимание на то, что открытие и понимание взаимосвязей FOXP3 и Т-регуляторных клеток стало огромным достижением в медицине, потому что это дало новый толчок в лечении аутоиммунных заболеваний. Благодаря ему специалисты поняли, как регулировать эти процессы. Появилось новое направление в трансплантологии – как предотвратить отторжение органа. Развиваются направления иммунологии, включая аллергологию и молекулярную аллергодиагностику.
«Следующее перспективное направление – генетика. Если мы научимся исправлять мутации в генах FOXP3, сможем вылечить огромное количество различных заболеваний. Поэтому мое мнение: данная премия действительно заслуженная. И я надеюсь, что впереди нас ждет еще больше интересных открытий, которые создадут новые большие направления в медицине», – заключил собеседник.
Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина заявила, что за последние 10-20 лет иммунология стремительно развивается как наука и на основе полученных данных уже синтезируется много новых лекарственных препаратов. «Сейчас в терапии выделяется отдельное направление – таргетная биотерапия, созданная и работающая по законам иммунологии. Это важно для тех заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми», – рассказывает врач.
Она подчеркивает, что изучение иммунитета, его законов, в том числе аутоиммунных каскадов – это путь к возможному регулированию иммунного ответа и решения важных медицинских задач. В перспективе полученные научные результаты необходимы для создания новых медикаментов и вакцин для лечения как взрослых, так и детей. Чтобы при первичном мониторинге и при первых выявлениях иммунологических заболеваний мы могли сразу же компенсировать эти дефекты и восстановить работу организма в целом.