Слишкович ушел с поста главного тренера «Оренбурга»
Боснийский специалист Владимир Слишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга» после серии неудачных матчей и лишь одной победы в сезоне.
Боснийский специалист Владимир Слишкович покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург», передает ТАСС. Об уходе тренера сообщила пресс-служба команды, причины расторжения сотрудничества пока не уточняются.
В последнем матче 11-го тура Мир – Российской премьер-лиги «Оренбург» уступил «Ростову» со счетом 0:1 на своем поле. За весь сезон команда одержала лишь одну победу и сейчас занимает 14-е место в таблице, имея на счету 7 очков.
Слишкович руководил «Оренбургом» с октября 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Черчесов назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Московский ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера. «Крылья Советов» сообщили об уходе Игоря Осинькина с должности главного тренера.