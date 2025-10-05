Москвичам пообещали теплое и дождливое воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в воскресенье москвичей ждет облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди, передает РИА «Новости». Как сообщил Тишковец, температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов.

Он уточнил, что метеоусловия будут определяться североатлантическим циклоном. Ожидается юго-восточный и южный ветер скоростью от 4 до 9 метров в секунду, временами порывистый. Атмосферное давление снизится до 744 миллиметра ртутного столба.

По словам синоптика, на предстоящей неделе сохранится пасмурная и дождливая осенняя погода. Ночью температура будет держаться на уровне плюс 6 – плюс 9 градусов, днем – плюс 10 – плюс 13, что немного выше нормы для этого периода октября.

