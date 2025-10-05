Tекст: Антон Антонов

«Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер». – За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), три взято в плен».

Российские подразделения продолжают продвижение на правом фланге наступления на Сумском направлении. ВСУ восстанавливают боевой потенциал после попыток прорвать оборону «Северян». По скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Юнаковки и Садков работали российские авиация и артиллерия. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на 100 м в лесополосах, активных действий со стороны ВСУ не отмечено.

На Теткинском и Глушковском направлениях изменений не произошло, авиация ВКС России била по выявленным целям ВСУ.

На Харьковском направлении в Волчанске и в лесу возле Синельниково продолжаются ожесточенные бои. «Северяне» расширили плацдарм на 300 м на левом берегу Волчанска, а западнее Синельниково штурмовые группы продвинулись на 400 м вглубь леса. В ходе боев в плен взяты трое военнослужащих ВСУ.

На участке фронта Меловое-Хатнее российские авиация, артиллерия и ТОСы нанесли удары по позициям ВСУ в районах Новоувжиновки, Двуречанского, Чугуновки и Бологовки. Липцовский участок фронта остается без изменений, ВСУ активных действий не предпринимали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее сообщалось, что за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 210 человек.