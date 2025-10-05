Германия объявила о создании подразделения полиции по борьбе с дронами

Глава МВД Германии Добриндт: Создается подразделение по борьбе с беспилотниками

Tекст: Антон Антонов

«Мы создадим собственное подразделение по борьбе с беспилотниками в федеральной полиции», – приводит слова Добриндта РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

По итогам встречи с коллегами из ряда европейских стран и еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером в Мюнхене Добриндт отметил планы расширить сотрудничество в области противодействия дронам с Украиной, Израилем, европейскими странами и Еврокомиссией.

Бруннер заявил, что Европейское агентство Frontex получит дополнительно 250 млн евро для укрепления возможностей в сфере дронов.

Bild сообщает, что вопрос борьбы с беспилотниками рассмотрит Совет национальной безопасности Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Правительство ФРГ акцентирует внимание на предотвращении паники в обществе и собирает данные о случаях применения дронов за рубежом и в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с дронами. В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за активности беспилотников.