Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.
Бессент сообщил о достижении баланса между США и КНР
Министр финансов США Скотт Бессент рассказал о соглашении с Китаем, в рамках которого стороны будут придерживаться баланса в течение следующего года.
Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил в интервью газете Financial Times, что Вашингтон и Пекин пришли к балансу в отношениях, передает РИА «Новости». Бессент подчеркнул, что стороны намерены придерживаться достигнутых договоренностей на протяжении следующих двенадцати месяцев.
«Существует договоренность о том, что при прочих равных условиях мы достигли равновесия и можем действовать в рамках этого равновесия в течение следующих 12 месяцев», – заявил американский чиновник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пусане. Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай сможет сыграть роль в урегулировании ситуации на Украине.