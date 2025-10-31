Директор ФБР сообщил о предотвращении теракта в Мичигане перед Хэллоуином

Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Кэш Пател: ФБР предотвратило теракт в Мичигане накануне Хэллоуина
Сотрудники ФБР задержали несколько человек в Мичигане после получения информации о подготовке нападения накануне празднования Хэллоуина.
О предотвращении готовящегося теракта накануне Хэллоуина в Мичигане сообщил директор ФБР Кэш Пател, передает ТАСС.
Он заявил: «Сегодня утром ФБР предотвратило потенциальный теракт и задержало несколько человек в Мичигане, которые, предположительно, готовили нападение в выходные на празднование Хэллоуина».
Иные подробности или данные о подозреваемых не были сообщаются. Причины и мотивы планируемого нападения также не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае ФБР предотвратило теракт на военной базе в Мичигане.
Ранее ФБР также предотвратило теракт в Хьюстоне, который планировался «в стиле 11 сентября».