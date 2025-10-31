  • Новость часаВ Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов
    Как США провалили попытку завербовать окружение президента Венесуэлы
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 13:10 • Новости дня

    Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В середине дня ожидается оперативное совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, где глава государства лично определит ключевую тему обсуждения, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, президент планирует в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    «Тему он сам обозначит», – отметил Песков.

    Напомним, до этого Путин провел заседание с постоянными членами Совбеза по вопросам усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.

    29 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    @ Kremlin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.

    «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

    Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

    При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

    Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

    Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Комментарии (25)
    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    Комментарии (7)
    31 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ
    Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможном допуске иностранных и украинских журналистов к месту окружения войск Украины на встрече с участниками специальной военной операции.

    Вооруженные силы России готовы пропустить представителей средств массовой информации, включая иностранных и украинских журналистов, в район, где окружены войска Украины, передает ТАСС. Такое заявление сделал Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации в госпитале имени П.В. Мандрыка.

    Путин отметил: «Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против, не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины».

    Президент подчеркнул, что решение о допуске журналистов было согласовано с военным командованием. Он выразил уверенность в том, что журналисты смогут убедиться в реальной ситуации на месте событий.

    Путин отметил, что важным остается недопущение провокаций против журналистов, находящихся в зонах окружения на Украине.

    Комментарии (16)
    29 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве сообщил о перспективах применения ядерных технологий, разработанных в рамках проекта «Буревестник».

    Глава государства отметил, что эти технологии в будущем можно использовать не только в оборонной сфере, но и в народном хозяйстве, а также в энергетическом обеспечении Арктики и лунной программе, передает РИА «Новости».

    «Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», – отметил Путин, говоря о комплексе «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что разработка «имеет безусловные преимущества», и выразил уверенность, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали».

    Ключевым преимуществом новой технологии Путин назвал революционные характеристики ядерной двигательной установки. «Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз!» – заявил президент.

    Однако, по его словам, главный прорыв заключается в скорости запуска. «Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение», – констатировал Путин.

    Президент обозначил и конкретные области применения этих технологий в мирных целях. «И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», – сообщил он. При этом некоторые компоненты уже нашли свое применение: «И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах».

    Таким образом, отметил Владимир Путин, создание «Буревестника» является «прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего».

    Ранее президент России заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Комментарии (15)
    29 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    Путин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российский рыбный улов и продукция предприятий должны поступать на прилавки магазинов по доступным ценам для всех жителей страны.

    Путин на совещании с членами правительства обратил особое внимание обеспечению внутреннего рынка рыбой и продукцией рыбохозяйственных предприятий, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул: «В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене».

    Он акцентировал, что Россия обладает уникальными запасами биоресурсов. Глава государства также отметил важность не только добычи, но и развития переработки и транспортировки рыбы до непосредственных потребителей внутри страны.

    По словам Путина, задача власти – сделать так, чтобы качественная рыбная продукция была доступна для всех россиян во всех регионах страны.

    В ходе совещания обсуждались меры по совершенствованию инфраструктуры, логистики и регулирования доставки рыбы в регионы. Кроме того, подчеркивалась необходимость поддерживать рыболовецкие предприятия, чтобы они оставались устойчивыми в условиях меняющегося рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что уровень употребления рыбы и морепродуктов среди россиян пока не соответствует рекомендациям Минздрава.

    Президент обсудил с членами правительства вопросы развития рыбной отрасли и ее роль в продовольственной безопасности страны.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о строительстве более 100 новых рыбопромысловых судов.

    Комментарии (40)
    29 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о скором поступлении межконтинентальной ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    «(Ракета межконтинентальной дальности «Сармат») скоро появится на дежурстве», – заявил Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве для встречи с проходящими лечение бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы. Он сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

    Комментарии (4)
    29 октября 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве мощности «Посейдона» над «Сарматом»

    Путин: «Посейдон» превосходит «Сармат» по мощности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат», заявил президент Владимир Путин.

    «Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», – сказал глава государства в ходе встречи с проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин навестил раненых военнослужащих и заявил о героизме фронтовиков
    Путин навестил раненых военнослужащих и заявил о героизме фронтовиков
    @ Кристина Кормилицына/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в московский клинический госпиталь отметил героизм военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне спецоперации.

    Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, передает РИА «Новости».

    Глава государства встретился с ранеными военнослужащими, которые проходят лечение после участия в специальной военной операции.

    «Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 15:45 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с правительством по теме рыбного хозяйства

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с правительством по теме рыбного хозяйства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы развития рыбной отрасли на совещании с членами правительства, которое пройдет в среду.

    Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В рамках мероприятия доклады представят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    В сообщении отмечается, что помимо основной темы также будут рассмотрены текущие вопросы.

    Предыдущее совещание главы государства с членами правительства прошло 15 октября. Оно было посвящено вопросам дорожного строительства.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва также нуждается в гарантиях того, что запланированная встреча президентов России и США закончится конкретными результатами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы», – подчеркнул Лавров, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что проведение саммита возможно при условии гарантий достижения сделки по Украине, передает ТАСС.

    Министр добавил, что на встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита.

    Заявление сделано министром по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Ранее Лавров заявил, что перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, являвшейся инициатором встречи.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа.

    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:32 • Новости дня
    Путин выразил беспокойство из-за провокаций для СМИ на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что важным остается недопущение провокаций против журналистов, находящихся в зонах окружения на Украине.

    Россия обеспокоена возможными провокациями в отношении представителей СМИ со стороны Украины при их нахождении в районах окружения противника, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации на Украине.

    «Нас беспокоит только одно – чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций», – заявил Путин. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы не препятствуют работе журналистов, допускают в эти зоны как зарубежные, так и украинские СМИ.

    Глава государства отметил, что вопрос безопасности работников прессы стоит на первом месте в условиях боевых действий. По его словам, Россия готова обеспечивать условия для работы журналистов при условии отсутствия угроз с другой стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в России заочно арестовал британского журналиста The Sun Джерома Старки за въезд в Курскую область. Его переводчик на Украине был мобилизован в украинские вооруженные силы.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин объявил о «Посейдоне» на встрече с ранеными

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поделился подробностями испытаний «Посейдона» с ранеными бойцами СВО, потому что событие случилось накануне встречи в госпитале.

    Президент России Владимир Путин сообщил раненым бойцам об испытаниях аппарата «Посейдон», потому что они состоялись незадолго до их встречи, передает ТАСС. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, глава государства лично пояснил, почему поделился этой информацией с бойцами. Путин считает, что военнослужащим спецоперации важно знать о значимых событиях, вносящих вклад в безопасность страны, и им интересно быть в курсе того, что происходит в более широком контексте.

    Президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Путин также заявил, что межконтинентальная ракета «Сармат» вскоре поступит на боевое дежурство.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:12 • Новости дня
    Путин: Россия гордится разработчиками «Буревестника»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил исключительные свойства новейшей ракеты «Буревестник», подчеркнув профессионализм российских ученых и инженеров.

    Путин во время посещения военного госпиталя им. Мандрыка заявил о преимуществах ракеты «Буревестник», передает ТАСС. «Совсем недавно была испытана новейшая ракета неограниченной дальности. Она имеет безусловные преимущества», – сказал он.

    Путин особо подчеркнул заслуги российских специалистов. «Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали», – добавил президент.

    По словам Путина, установленный в ракете ядерный реактор способен запускаться в течение «минут и секунд», что выгодно отличает его от традиционных реакторов, работающих на атомных подводных лодках.

    «Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше», – отметил он.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Издание Wall Street Journal признало опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол».

    Комментарии (2)
    29 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин напомнил о связи потребления рыбы с долголетием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин обратил внимание на важность потребления рыбы для увеличения средней продолжительности жизни населения, ссылаясь на опыт других стран.

    Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

    Он отметил, что продолжительность жизни связана не только с комплексным подходом к этому вопросу, но и с уровнем потребления рыбы и морепродуктов.

    Путин подчеркнул, что в странах, где едят больше рыбы, зачастую и живут дольше, назвав структуру питания одним из ключевых факторов здоровья нации. По его словам, в некоторых государствах уровень потребления рыбы и морепродуктов в два раза выше, чем в России, и именно там фиксируется большая средняя продолжительность жизни.

    Президент также указал, что от развития рыбной промышленности зависят рабочие места и доходы бюджетов всех уровней в регионах.

    Путин подчеркнул, что рыбный улов и продукция предприятий должны продаваться по доступным ценам для всех жителей страны.

    Глава государства назвал Камчатку одним из важнейших регионов, где добывается значительная часть рыбы.

    Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что экспорт рыбной продукции из России по итогам 2025 года может достичь 6 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Путин привез иконы от бойцов в военный госпиталь Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин лично посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве и привез туда иконы, подаренные ему бойцами.

    Путин навестил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, передает ТАСС.

    Президент приехал в медучреждение с иконами, которые ранее подарили ему бойцы на день рождения.

    В ходе визита глава государства встретился с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине и проходящими лечение.

    Президент ранее отмечал, что эти подарки имеют для него особое значение, поскольку символизируют веру и стойкость российских бойцов на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что командующие войсковыми группировками подарили ему иконы. Путин отметил, что эти иконы спасли жизнь военным после попаданий пуль.

    Комментарии (0)
    В Нижнем Новгороде пропали шестеро детей
    Business Insider рассказал о хаосе в тылу ВСУ из-за российских разведгрупп
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары
    Осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку
    Латвия вышла из конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    НАСА заверило Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Как США провалили попытку завербовать окружение президента Венесуэлы

    Американские спецслужбы вовсе не так далеко ушли в своей работе от голливудских боевиков. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из утечек о шпионской истории, произошедшей всего лишь год назад в Латинской Америке и связанной с попыткой американской разведки похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

