Шойгу заявил о провале попыток Запада победить Россию

Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.
Шойгу: Все попытки победить Россию силой обречены на провал
Любые попытки сломить единство народов России военной силой или идеологическими методами обречены на неудачу, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу на международном фестивале «Народы России и СНГ».
Шойгу отметил, что на протяжении всей истории России враги пытались разобщить страну ради собственных интересов, передает ТАСС.
«Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов», – отметил Шойгу.
Секретарь Совбеза особо подчеркнул, что коллективный Запад продолжает попытки подорвать традиционные ценности, разобщить народы России и «превратить в манкуртов», но подобные действия обречены на неудачу. По словам Шойгу, современные способы давления применяются через агрессивное идеологическое противостояние и манипуляцию сознанием.
Он также добавил, что оружием в этих идеологических войнах выступает подрыв нравственных ориентиров и насаждение разрушительных идеологий.
«Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей», – отметил Шойгу. Он объяснил, что истинная цель этих попыток заключается в разрушении ценностных основ и волевых качеств народов России, что позволит сломить сопротивление внешнему давлению.
Ранее Шойгу заявил, что «недруги» России хотят разделить страну на мелкие части.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любая агрессия против России получит жесткий отпор.