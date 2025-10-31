Объявленную в международный розыск россиянку задержали в аэропорту Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

Абдулмуталибова, заочно арестованная и объявленная в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности, была задержана в аэропорту «Домодедово», передает РИА «Новости».

Следователи Дагестана ранее возбудили уголовное дело против нее за участие в деятельности террористической организации и содействие террористической деятельности.

Ее поместили под стражу для последующего этапирования в СИЗО в Дагестане.

Обвинение женщине планируется предъявить очно, после чего следствие намерено провести необходимые следственные действия и допросить фигурантку лично. Защитник обвиняемой отмечал, что у Абдулмуталибовой шестеро детей, из которых пятеро несовершеннолетние, и предлагал не помещать женщину под стражу.

Тем не менее, суд установил меру пресечения в виде содержания под стражей с продлением на два месяца и пять суток. После этапирования Абдулмуталибова будет содержаться в СИЗО-1 УФСИН России в Дагестане.

