Объявленную в международный розыск россиянку задержали в аэропорту Москвы
В московском аэропорту Домодедово задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову, объявленную в розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.
Абдулмуталибова, заочно арестованная и объявленная в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности, была задержана в аэропорту «Домодедово», передает РИА «Новости».
Следователи Дагестана ранее возбудили уголовное дело против нее за участие в деятельности террористической организации и содействие террористической деятельности.
Ее поместили под стражу для последующего этапирования в СИЗО в Дагестане.
Обвинение женщине планируется предъявить очно, после чего следствие намерено провести необходимые следственные действия и допросить фигурантку лично. Защитник обвиняемой отмечал, что у Абдулмуталибовой шестеро детей, из которых пятеро несовершеннолетние, и предлагал не помещать женщину под стражу.
Тем не менее, суд установил меру пресечения в виде содержания под стражей с продлением на два месяца и пять суток. После этапирования Абдулмуталибова будет содержаться в СИЗО-1 УФСИН России в Дагестане.
В марте прошлого года россиянку, которая находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве, экстрадировали из Аргентины в Россию.